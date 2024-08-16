终结五个月连跌 非石油国内出口7月劲升15.7%

本地非石油国内出口终结连续五个月的跌幅，7月份强劲上升15.7%，表现超出市场预期。

尽管经济师看好非石油国内出口持续复苏的步伐，未来两个月甚至可能继续取得双位数的增长，但今年首七个月表现不佳，拖累全年表现，预计今年增长或不超过4%。

新加坡企业发展局星期五（8月16日）公布的最新数据显示，7月的非石油国内出口扭转6月时萎缩8.8%的情况，并且是1月以来首次扩张。1月时非石油国内出口增长16.7％。

经季节性调整，7月非石油国内出口环比增加12.2％，扭转前一个月的0.4％跌幅。彭博社调查显示，经济师预测该月非石油国内出口增长1.2％，环比增长2.1％。

电子和非电子业都恢复增长

各领域表现方面，电子产品出口同比增加16.5％，扭转前一个月萎缩9.5%的情况。非电子业也扩张，出口同比增加15.5%，扭转前一个月8.6%跌幅。

在出口市场方面，我国7月份对主要市场的非石油出口整体上升，增幅最大的市场是美国、马来西亚和中国。对欧盟27国、日本、香港和韩国的出口则下跌。

华侨银行首席经济师林秀心指出，非石油国内出口由跌转升，主要由波动较大的电子业出口逆势劲升推动。

林秀心看好非石油国内出口维持涨势。她说：“基于去年的比较基础较低，非石油国内出口可能在8月和9月取得双位数增长。”

她认为，如果全球经济软着陆、电子业复苏冒出更多绿芽、中国在年底之前进货以及亚细安国内消费保持韧性，可能促使下半年的非石油国内出口上升11%。这有望抵消首七个月萎缩2.1%的情况，使该数据今年全年增长3.5%至4%。

由于今年上半年表现疲弱，新加坡企业发展局星期二（13日）向下收窄非石油国内出口的全年增幅预测，从之前的4%至6%，收窄到4%至5%。

星展银行经济师蔡汉廷指出，7月非石油国内出口表现强劲，显示6月的跌幅可能只是一次短暂的挫折。他说：“外部需求有所改善，可能让我国出口从中受益。这反映在制造业采购经理指数的新出口订单持续扩张，到7月时已连续10个月上升。”

电子产品消费和AI运用提振电子业

他预计，市场对智能手机和个人电脑进行更换，以及人工智能应用的广泛使用，将给全球科技需求提供支撑。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）8月初发布的最新数据显示，我国整体制造业连续11个月扩张，而且增速在7月份加速。

大华银行副经济师许俊杰也指出，消费者将继续更换在疫情期间购买的科技设备，而电子产品融入生成式人工智能相关应用，这些因素都有助于提振电子业复苏。

不过，他预期，更实质的复苏可能要到第四季才出现，大华对全年非石油国内出口的预测为增长2.5%，低于官方预测。