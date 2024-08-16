新澳业务带动 新邮政首季营运利润涨105.2％至2440万元

在澳大利亚和新加坡业务增长推动下，新邮政集团营收在第一季同比增长22.4%，至4亿9480万元。营收增长和有效的成本管理，使集团营业利润同比增长105.2%，至2440万元。

新邮政（SingPost）星期五（8月16日）盘前公布2024／2025年第一财季业务。集团在3月收购澳洲配送服务公司Border Express并对其整合后，助力澳洲业务增长。Border Express的新客户推动其营收同比增长5.3%，在严格的成本管理下，营业利润同比增长24.4%。

同时，澳洲另一家子公司Freight Management Holdings（简称FMH）的业务表现稳定，公司第四方物流业务（供应链管理业务）的改善，抵消了第三方物流业务（物流执行业务）的疲软。集团还合并了澳洲邮包递送子公司CouriersPlease与FMH的包裹递送服务，增强了端到端的物流能力。

新加坡方面，电商交易量增加和邮费上涨，推动了营收增长。随着快递业务的营收和利润增长，本地业绩逐年改善。不过，因邮寄量持续下降，邮递业务仍没盈利。总体而言，新加坡业务在第一季实现盈利，扭转此前的亏损。

国际跨境业务的商业环境继续充满挑战。第一季，集团对国际业务进行了改革，重点放在管理盈利能力和提高效率上，在不计算汇率影响的情况下，保持稳定的营业利润率。

集团货运代理营收和营业利润同比下降，主要原因是疫情高峰期结束后，货运量和运费下降。一份最新华侨银行投资研究报告引述管理层称，红海航线中断，对航空运费影响较大且不稳定。

另外，新邮政中心（SingPost Centre）租金收入增加，集团房地产收入上升。截至6月底，新邮政中心的整体入驻率为96%，较3月底下降了0.2个百分点。

集团业务报告指出，集团正积极探索非核心资产的变现机会。同时，集团与财务顾问美林澳大利亚（Merrill Lynch Markets Australia）进行战略评估，以探索澳洲业务。在新加坡，集团正与新加坡政府就邮政服务的未来运作模式进行讨论，以降低成本并扩大公众服务触及面和改善客户体验。集团希望在本财年内完成相关讨论。

集团也将定期检讨国际业务回报，并采取措施使这方面的收入多元化。新邮政股价星期五维持在0.44元。