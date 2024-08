康盛人生上半年净亏1230万元 脐带血业务认证被撤除

受脐带血储罐事故重击,康盛人生集团(Cordlife)截至6月底上半年净亏1230万元,相比一年前同期它取得的220万元净利。它还透露脐带血业务的有关认证被撤除,集团将在新加坡业务恢复后,在适当时候重新申请认证。

康盛人生上半年的千万元净亏,主要是大笔退款和营收大跌造成。在扣去所有高风险储罐的活跃顾客总计970万元退款后,集团上半年营收同比大跌67.5%至920万元。

康盛人生的新加坡业务在脐带血储罐温度异常事故后,被当局调查。去年底卫生部禁止公司的新加坡业务采集、检测、处理和储存新的脐带血,直至符合卫生部要求并获得恢复批准。集团今年4月8日宣布为活跃顾客提供退款。

康盛人生星期四(8月15日)晚上发布业绩时指出,若不是这些退款,集团上半年的营收将是1890万元,同比跌幅33.4%。上半年营收的下跌,主要是因为新加坡业务暂停运营。不包括退款的话,集团上半年净亏为270万元,主要由营收下跌所致。

它透露,集团截至6月底仍有7470万元净现金,相比去年底时的8250万元,现金情况良好。净现金减少,主要是持续的退款活动和纠正工作的结果。

它指出,根据6月18日披露,卫生部已再度通知公司,新加坡业务须继续暂停,为期三个月或直至获准恢复。新加坡业务原本是集团最大收入来源,新加坡业务预料将继续受到暂停令和调查活动的影响。集团将继续密切与卫生部合作,调查和解决所发现的新加坡业务失误。

另一方面,康盛人生星期四晚上也透露,接获美国血液与生物治疗促进协会(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies)通知,协会已撤除给予公司的有关脐带血业务认证。协会指出,只有在康盛人生获得卫生部批准恢复新加坡业务,以及公司完全解决品质问题并有好几个月的记录供检查后,才可以为公司进行认证。

康盛人生指出,公司将在新加坡业务获准恢复后,在适当时候评估寻求恢复该协会认证的可行性。公司并未预期协会撤除给予公司的认证,对公司继续营业和2024财年的业绩,将造成重大的影响。