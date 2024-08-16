三大银行股上扬带动本地股市 海指收升1.12%

本地三大银行股上扬带动本地股市交投情绪，海峡时报指数星期五（8月16日）收升37.16点或1.12%，闭市报3352.89点。

主要亚洲股市全面上扬，东京、首尔、香港、悉尼和上海，涨幅介于0.072%至3.64%。

Moomoo交易副经理涂骏祥接受《联合早报》访问时说，美国的最新就业数据和零售销售数据，预示着美国经济有望软着陆，加大美国联邦储备局对经济前景的信心。期货交易员预测，美联储会降息25个基点的概率从数据公布前的50%提高到70%。

他说，降息25个基点对本地三大银行股来说是好消息，而这些银行的收入在高利率环境中显著增长，净利连续数次创下新纪录。

星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别上升2.3%、2.07%和1.33%，报35.56元、14.31元和30.43元。

美股涨势可能放缓

虽然美国经济向好，但分析师认为美股接下来的涨势会放缓，可能波及亚太股市。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“科技股周期被非科技股周期取代，可能会限制美国主要股指的涨势，因为过去数周的抛售显示市场已经超买，价格过高，而投资者往往会在价格创下新高但未能确保获得高收益的情况下进场。”

本地股市星期五全天全场交易量为9亿4077万股，交易总额达12亿7000万元；上升股376只，下跌股229只。

海指成份股升多跌少，领涨的除了星展集团，还包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），上升2.42%至1.27元。

下跌股包括新电信（Singtel）和扬子江船业（Yangzijiang），分别滑落1.32%和1.15%，报2.98元和2.57元。

在个股消息方面，新交所（SGX）在公司长期激励计划中，以每股股价10.22元，授予员工近160万股股票。其中，新交所首席执行官罗文才将共获16万4900股。新交所股价上升1.66%，报10.39元。

怡和合发（Jardine C&C）计划以122亿泰铢（约4.6亿新元）脱售它持有的泰国暹罗城市洋灰公司（Siam City Cement，简称SCCC）全部25.5%股权给Sunrise Equity。售价相等于每股160泰铢，高于SCCC公布这笔交易前的8月15日闭市价。当时该股以141泰铢作收。怡和合发闭市股价起0.64%至26.57元。

百盛零售亚洲（Parkson Retail Asia）在闭市后披露，已向新加坡交易所申请脱离观察名单。它的股价下跌3.08%至6.3分。

大信商用信托（Dasin Retail Trust）管理公司发表文告说，于星期五刊登于《商业时报》的特别股东大会通告中，包含了一个可以下载的特大通告、授权投票书和传阅册子的网络链接。

管理公司说，它并没有参与准备或发行这些文件，也并未对这些文件的内容进行独立审查或核实。四个持有信托单位的公司和人士较早前要求举行特大。信托价格收报2.1分，无变动。