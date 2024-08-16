需求放缓与金融优势 锌和铅本地库存一年增十倍

自去年年中以来，精炼锌和铅源源不断地流入新加坡，使这个世界上最小的国家之一成为托克集团（Trafigura Group）、嘉能可公司（Glencore Plc）和花旗集团（Citigroup）等公司的重要储存地和保险库。

根据伦敦金属交易所（LME）的数据，这两种基本金属在新加坡注册LME仓库的库存，自2023年5月以来大增10倍，在最近几周达到接近43万公吨。

彭博社星期五（8月16日）最先报道这两种金属库存大增的消息时指出，出现这情况的一个主要原因是全球需求放缓，特别是中国。

彭博社引述上海东吴玖盈投资管理有限公司交易主管贾政（译音，Jia Zheng）说：“中国需求疲软是根本原因。交易商正在等待中国需求复苏，以便他们能够迅速将这些货物运往全球最大的市场。”

根据《联合早报》查看，Daily Metal Prices网站的金属价格走势图显示，锌的价格自去年4月开始跌破每磅1.2美元之后，维持在1美元至1.2美元范围长达约一年，今年5月至7月锌的价格回涨，一度超过1.4美元，目前已经回跌至接近1.2美元。铅的价格则绝大多数时候在每磅0.90美元至1.05美元范围内呈现横向波动，最近逼近0.90美元水平。

不过，本地一名经济师受询时指出，价格走势图并没显示这两个金属的价格将“崩溃”。

新加坡一直是基本金属重要集散地

需求并不是新加坡金属库存大增的唯一原因。彭博社报道指出，几十年来，新加坡一直是基本金属的重要集散地。在新加坡西南海岸的裕廊岛和北部的三巴旺，金属堆放多年，或在需要时迅速转移到远洋船上。

按照目前的水平，新加坡积累的库存需要大约14万平方公尺的存储空间。对于土地有限的新加坡来说，这是很大的面积，这里的存储、运输和劳动力成本相对较高。

当马来西亚和韩国有更便宜的LME仓库时，新加坡库存的增加可能更多地与贸易策略有关，这种策略允许一些公司从新加坡更高的仓储成本中获益，而不是从需求波动获益。

有知情人士透露，由于本地仓储成本高昂，贸易商正通过与金属仓库签订利润丰厚的“租金分成”协议来提高收入，即仓库运营商与贸易公司分担大约一半的仓储成本。

彭博社引述行业资深人士彭亨利（译音，Henry Pang）认为，尽管东南亚还有其他存储地点，但新加坡的地理位置，以及成熟的贸易商和银行基础，意味着它可以为这些库存提供足够的流动性。

他说：“将这些金属存放在新加坡是贸易商的最佳选择。”目前来说，这才是最重要的。