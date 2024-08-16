殷拓亚洲私人资本以近15亿元 全面收购PropertyGuru

本地房地产交易平台PropertyGuru将被瑞士投资公司殷拓亚洲私人资本（EQT Private Capital Asia）以11亿美元（约14.5 亿新元）收购。交易完成后，PropertyGuru会从纽约证券交易所除牌并私有化。

在纽约上市的PropertyGuru于星期五（8月16日）发表文告说，双方签署合并协议，殷拓将以现金11亿美元收购PropertyGuru。

根据合并协议，合并生效后，PropertyGuru已发行的普通股和在外流通股将被注销，并自动转换成收取相当于6.70美元现金的权利，不计利息。

收购价比PropertyGuru在5月21日（即市场传出潜在收购交易前的最后一个未受影响的交易日）的闭市价高出52%，也比它过去30天和90天的成交量加权平均价（volume weighted average price）分别高出75%和86%。

交易完成后 公司仍以新加坡为总部

交易完成后，公司将停止在纽约交易所交易并私有化。公司依然会以新加坡为总部。

PropertyGuru集团总裁兼董事经理克里希南（Hari V. Krishnan）说：“在我们继续创新并为本区域消费者、客户和利益相关者提供价值的同时，殷拓建立全球市场的专业知识和推动可持续增长的承诺，将能推进实现我们的愿景，让人们在未来城市中享受生活与工作。”

公司的两大股东私募股权投资公司KKR和美国私募股权基金TPG共持有PropertyGuru的56%股权，而这两家公司都支持这项合并计划并同意出售持股。今年5月，市场传出两大股东考虑收购公司的消息。

合并计划料今年第四季或明年首季完成

合并计划预计会于2024年第四季度或2025年第一季度完成，但须满足的惯例成交条件，包括获得PropertyGuru股东的同意等。

PropertyGuru也表示，依然重视职员的事业发展并会确保移交过程顺利。

公司目前在本区域聘有1500多名员工。公司在今年2月裁退了79名员工，占总员工人数的5%。

公司在截至今年3月底的第一季蒙受了630万元的净亏损，较去年同期的1020万元净亏损有所收窄。集团营收则同比增长11.9%至3650万元。

PropertyGuru星期四（15日）的股价收报6.26美元，上升5.92%。