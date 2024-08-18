美银：涉及新加坡企业并购 今年料增长约三成

收购与合并交易额正逐步复苏，美国银行证券预计，涉及新加坡企业的并购今年同比增长约30%。

美国银行新加坡国家行政总裁、东南亚全球企业与投资银行部主管谢育华日前在东南亚收购与并购展望会上，发表这个说法。

金融业是并购最活跃领域

他预料，并购的热门领域改变不大，包括可再生能源领域、包含数据中心在内的数据设施领域，涵盖基础医疗到制药业的医疗领域，以及保险及金融领域。

根据分析公司LSEG日前的报告，2024年上半年涉及本地的收购与合并交易额达336亿美元（446亿新元），同比增长28.9%。金融业是并购最活跃的领域，总额达48亿美元。

美国银行东南亚并购部主管林俊指出，过去24个月总交易额不断下降，但现在交易额正逐步回归常态，将在今年底或明年回归至周期中期。此外，他对东南亚区域未来投资市场前景感到乐观。

林俊说：“不管是主权财富基金、现金还是私募股权，现在都有很多资金在等待投资机会。10年至15年前，中国是亚太区的焦点。但是东南亚快速发展，无论是对内还是对外的并购，都更受关注。”

东南亚是全球最稳定投资地区之一

他也提到，东南亚国家对外投资倾向于发达市场，比如美国及英国。但很多对外投资收购本身不在于交易，而是获取科技及能力，并把它们带回本国内。并购双方大多是在同行业，比如菲律宾快餐连锁店Jollibee宣布将收购一家韩国连锁咖啡品牌。不过，针对医疗保健等本地化行业的对外投资收购则少见。

美国银行东南亚投资银行部主管安东尼（Clemente Antonio）说，虽然很多中国企业想在东南亚区域进行并购交易，但由于外汇管理法规更改，以及中国买家逐渐失去竞争力，实际成交量并不多。

他说，在东南亚区，马来西亚的首次公开售股（IPO）有复苏趋势，印度尼西亚和新加坡则不然。

美国银行证券同时发布的外国直接投资报告显示，东南亚六国，即新加坡、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南，在2023年获得全球最多外国直接投资（FDI），约占外资总额的17%，且数额达到新高。而新加坡外资占六国内总外资约70%。

林俊认为，尽管目前地缘政治不稳定，东南亚却是全球最稳定投资地区之一。投资者对地区更有信心，能促进外国直接投资增长。