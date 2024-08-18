新元兑人民币创新高 今年仍有望再涨

1比5一直是人们印象中新元兑人民币的标准汇率，但近期新元汇率已经较这一标准上涨近10%，并在上星期创新高。

因新元强劲加上中国经济疲软，新元兑人民币一年多来持续维持高位。受访分析师指出，下半年新元兑人民币有望再创新高，1比5短期难以再现。

本月初，因担忧美国经济衰退以及日元套息交易，全球金融市场一度陷入恐慌。美元兑人民币在8月6日跌至7.118，为六个月的最低。新元兑人民币当天跌至一个月来的低点，报1新元兑5.369人民币。

在市场情绪稳定后，虽然美元上涨有限，但新元兑人民币仍在星期三（8月14日）创新高，为1新元兑5.445人民币。下半年来，新元兑人民币已涨超过4%。

分析：新元强劲 中国经济复苏不均衡

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄接受《联合早报》访问时说，美国经济增长可能出现疲软，提升了市场对美联储降息的预期。这推动了亚洲多国货币升值，使得美元兑人民币持续走软。不过，由于新元一直保持强劲，而中国经济复苏不均衡，致使新元兑人民币持续维持高位。

中国7月居民消费价格指数（CPI）创五个月来新高，同比上涨0.5%，超出市场预期。不过，7月工业生产增速则连续三个月放缓，同比增长5.1%，较上月回落0.2个百分点。失业率也从6月的5%升至7月的5.2%。

沈茂雄说：“中国可能需要包括降息在内的更多措施，才能刺激经济复苏。而降息则会导致人民币贬值。”

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平指出，尽管中国央行尽力维持人民币汇率，投资者仍倾向于卖出人民币，买入中国政府债券。这也引发了最近市场对中国经济可能出现债券危机的担忧。相比之下，因通胀压力，新加坡金管局继续维持新元币值。

对于后期走势，分析师均认为新元兑人民币将持续维持高位。

泰源技术分析培训主管王彬妮说，虽然新元兑人民币已在高位，但鉴于中国房地产市场和目前的经济状况，以及外资持续减少或流出，一段时间内很难再看到1比5的汇率。

沈茂雄预测，汇率在六个月内有望上涨至1新元兑5.5人民币，12个月则可能达1新元兑5.6人民币。

林子平认为，如果美联储以激进方式降息导致美元大幅缩水，金管局可能也会让新元贬值，以保持新元的整体竞争力，预计新元将出现较大波动。从技术图表看，接下来，新元兑人民币的汇率可能在5.31至5.45之间。一旦突破5.45阻力位，则可能向5.6推进。相反，若跌破5.31支撑位，汇率则也许滑至1新元兑5.18人民币。

新元走强推动海外汇款需求

另一方面，新元持续走强，推动了新加坡的海外汇款需求。其中，汇款至中国居首，一年可达20亿美元（约27亿新元）。

根据上月全球电子支付巨头威士（Visa）发布的汇款调查报告，51%的本地受访者在去年向海外汇款超过1500元。汇款目的地前三位是中国（18%）、澳大利亚（13%）和马来西亚（11%）。