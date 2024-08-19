市场虽企稳 本周上升空间有限

随着美国和新加坡多个利好经济数据公布，市场月初的紧张情绪已大幅缓解。不过，分析师认为，股指迅速反弹后，预计本周上升动能可能乏力。因市场波动仍较大，投资者可选择短期套利，等待低点后再入场。

新加坡海峡时报指数星期五（8月16日）收涨37.16点或1.12%，闭市报3352.89点。指数全周上涨2.79%，收复了月初回调时的大部分“失地”。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴在接受《联合早报》访问时说，日元升值，以及对美国经济衰退的担忧，导致美股和本地股市在8月初大幅下挫。随后，美国通胀数据，以及首次申请失业救济人数表明投资者担忧过度，进而让股指迅速复苏。不过，在指数大幅修复后，本周大概率将进入盘整状态。

上周公布的数据中，美国7月生产者价格指数（PPI）同比上涨2.2%，低于预期2.3%和前值2.6。消费者价格指数（CPI）同比增长2.9%，低于预期与前值的3%。另外，美国8月10日当周首次申请失业救济人数为五个星期以来最低。

张爵兴说，在本周杰克逊霍尔（Jackson Hole Symposium）会议前，乐观的经济数据让市场预计鲍威尔将暗示9月降息。若与预计一致，市场可能会进一步反弹，但上行空间有限。至于反弹较多的个股，短线交易者可考虑获利了结，长线投资者则可等到市场进一步回调后再考虑入市。

截至上周，芝加哥商品交易所集团（CME）的美联储观察工具FedWatch显示，降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。

资深股票经纪冯施钧说，由于美国股指近期估值创下历史新高，美股不时出现回调和获利回吐，导致亚太市场波动增加。然而，下个月的降息预期会继续提振投资者信心。

分析师：日首相辞职造成政治不确定 或使日央行短期暂停加息

对于日本央行潜在加息带来的日元升值风险，分析师认为，短期内加息不太可能。

冯施钧说，虽然不断上升的通胀促使日本央行加息，但日本首相辞职造成的政治不确定，可能使其短期暂停进一步加息。

张爵兴说，日本央行副行长内田真一（Shinichi Uchida）已表明，在金融资本市场不稳定时，央行将不会加息。

个股消息方面，停牌中的惠胜置地（Hatten Land）星期六（17日）发布集团临时司法管理申请的最新进展及子公司收到的还款要求。公司已于16日向新加坡法院提交补充宣誓书（affidavit），但有关临时司法管理申请的听证会举行时间尚未确定。

当天，集团子公司GMSB收到信贷额度约1亿1200令吉（约3325万新元）的偿还通知，贷款人可在不通知GMSB的情况下，强制执行指定押记财产。同时，贷款人保留对GMSB提起法律诉讼，以追讨贷款中所述债务的权利。