瑞士银行（UBS）已在星期五（8月7日）终止稳定基础医疗控股公司（Foundation Healthcare Holdings）股价的行动。

瑞银星期五透露，它作为基础医疗控股的稳定价格经理，过去一个月来进行稳定价格行动，已总计买入接近2125万股基础医疗控股股票。

挂牌公司基础医疗控股星期五股价收报0.76元，已回到发售价水平。

这只股7月8日在新加坡交易所主板上市首日交易收报0.70元，比0.76元发售价低7.89%，没逃过之前主板上市新股首日皆潜水的命运。

上市首日交易当天，基础医疗控股股票的交量接近3450万股，包括瑞士银行作为稳定价格经理以每股0.70元至0.76元买入的1090万股。

基础医疗控股是自2012年IHH医疗保健（IHH Healthcare）上市以来，本地医疗业规模最大的首次公开售股。公司首次公开售股共发售1亿6257万股股票（价值1亿2400万元），获得约3.8倍总认购率。连同来自基石投资者的资金，FHH上市筹集了总计2亿4200万元资金，上市时市值10亿元。

虽然投资者反应良好，机构和散户皆兴趣浓厚，但基础医疗控股股价首日还是跌至0.70元的最低点，也是至今的最低点。这只股上市至今绝大多数时间闭市价低于发售价，7月间在稳定价格行动支持下，股价盘间一度达到0.825元，闭市价最高曾达0.805元，当时稳定价格行动已累计买入接近2000万股。

瑞银表示，五家联席账簿经理及承销商（包括瑞银）的超额配售选购权（over-allotment option）已部分行使，以满足稳定价格行动买入的股票与超额配售选购权的2428万股的约303万股差异。

根据研究机构Frost & Sullivan，基础医疗控股是新加坡规模最大、发展最快的多专科医疗保健平台，这是和新加坡私人专科集团比较，以专科医生和专科诊所的数目，以及2024财年至2025财年的营收同比增长率来衡量规模和增速。

基础医疗控股获得淡马锡控股（Temasek Holdings）旗下公司狮诚控股（SeaTown Holdings）支持，拥有覆盖16个专科领域的108名专科医生，在新加坡运营着74家专科诊所和四家医疗中心。

公司的营收三年来增长逾倍，形式上（Pro Forma）营收在2025财年达到2亿6590万元，形式上调整后息税折摊前盈利（EBITDA）在2025财年达到9910万元，2025财年营收和盈利分别较2024财年增长32.0%和33.0%。

它上市时表示，公司将利用上市筹得的额外资源进行战略收购、扩展医疗保健基础设施和技术能力，并继续构建一个更加互联、高效和负担得起的医疗保健生态系统。

狮诚控股目前持有基础医疗控股的29%股权，基石投资者合计持有11.7%股权。基石投资者包括利安资金管理公司（Lion Global Investors）、瑞银集团和宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）等。