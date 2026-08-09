在新加坡交易所凯利板上市的半导体光学公司MetaOptics决定撤回在美国纳斯达克上市的申请，并推迟在美国的双重上市计划。

公司星期五（8月7日）晚上在新交所网站发公告指出，撤回申请是受多个因素影响，包括地缘政治局势存在不确定性、科技股近期表现剧烈波动、技术持续变革，以及全球资本竞争日益激烈。

文告提到，当前地缘政治不确定性和由此引发的美国资本市场波动，降低定价的确定性和时效性，削弱公司实现融资目标的能力，并加大执行风险。

此外，鉴于相当数量的亚洲小盘股在纳斯达克上市后股价出现极端波动，市场对这种情况产生负面看法。

MetaOptics创办人兼执行主席程章金表明，在纳斯达克双重上市只是一种策略，而非最终目标。目前，公司将资本和管理重心放在推动潜在客户订单转化为正式采购订单、履行订单，以及提升超透镜（metalens）产能。

管理层表明，这次撤回申请不会对公司业务和运营，还有增长计划和战略带来影响。公司将通过旗下美国子公司，以及计划于2027年在美国亚利桑那大学（University of Arizona）半导体制造中心部署一台激光直写光刻机，继续扩大在美国市场的布局。

公司指出，待市场条件更为有利时，可能会重新考虑进行国际双重上市。

MetaOptics股价星期五收报0.53元，下跌2.75%。