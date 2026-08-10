面对中东局势动荡、油价上涨等宏观经济挑战，亚细安消费者信心仍具韧性，但各市场出现分化。越南消费者信心水平仍为区域最高，新加坡和泰国信心提升，马来西亚和印度尼西亚则下降。

大华银行近日发布的亚细安消费者信心指数报告显示，亚细安消费者对宏观经济环境和个人财务状况总体保持乐观，消费者信心指数持稳于54点。

这一指数通过对印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南的5000名消费者的调查得出。调查涵盖消费者对当前及未来经济状况及个人财务前景的看法，指数高于50点，意味区域消费者整体持乐观态度。

报告指出，对宏观经济环境更为乐观，是支撑区域消费者信心的主要因素，宏观经济分项的信心指数同比上升3点至61点。

与此同时，面对家庭开支、收入保障和长期财务负担等问题，消费者对个人财务仍持务实谨慎态度，个人财务分项的信心指数由去年的52点小幅降至51点。

亚细安各国表现出现分化，越南信心指数为63点，仍是亚细安最乐观的市场，但同比下降4点。

越南消费者对宏观经济环境尤其有信心，84%对当前及未来经济表现均持正面看法，80%预计自己明年同期财务状况将改善。

报告指出，越南消费者信心高涨，受到强劲经济表现支撑。越南是亚细安增长最快的经济体，经济基本面稳健，政府措施也缓冲了能源价格高企及整体物价压力。此外，随着供应链多元化持续利好越南，外国投资者对越南中期前景仍有信心。

新加坡消费者信心指数大涨9点至56点，涨幅为区域最大，消费者对宏观经济和个人财务的信心均有所提升。

报告指出，这反映新加坡上半年经济增长强劲。人工智能（AI）相关需求带来的推动力，支撑制造业、批发贸易、运输与仓储等领域活动，并对服务业产生正面溢出效应。

个人财务信心方面，新加坡政府通过社区发展理事会（CDC）邻里购物券、水电费回扣（U-Save）及生活费援助等措施缓解家庭生活压力。此外，股市上涨产生的财富效应，也可能提振消费者信心。

泰国信心微升 马国印尼指数下滑

泰国消费者信心指数上升4点至51点。报告认为，政府刺激措施，加上旅游业和出口保持韧性、外部压力缓解，以及农业收入季节性增加，都对消费者信心形成支撑。

不过，泰国消费者对个人财务的信心改善幅度不大。报告认为，可能反映当地家庭和企业债务持续高企、生活成本偏高，以及地缘政治紧张局势和美国关税措施带来的不确定性。

马来西亚和印度尼西亚的消费者信心指数则有所下降。

马来西亚指数下降3点至50点。尽管经济前景更加正面，但消费者对家庭开支、收入保障及长期财务负担的担忧加剧。

报告指出，食品、水电费、医疗和保险等基本生活类别成本上升，可能使消费者态度更加谨慎，不过，燃油补贴及稳定的就业市场提供了一定缓冲。此外，出口表现强劲、采矿产量增加及内需稳健，支撑马国经济韧性。

印度尼西亚指数则由一年前的55点降至49点。报告指出，这主要是由于在货币压力及全球不确定性加剧背景下，外部经济环境更具挑战。