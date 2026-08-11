新加坡上半年经济表现超出预期，人工智能（AI）相关资本支出加速增长料可改善接下来经济前景，贸工部显著调高今年经济增长预测到4.5%至5.5%。

贸工部星期二（8月11日）早上发布的第二季经济调查报告显示，我国经济第二季同比增长5.9%，比初步预估的5.7%来得高，比第一季的6.3%有所放缓。

这意味，上半年我国经济增长6.1%，促使贸工部把全年经济增长预测从2%至4%，显著调高到4.5%至5.5%，有望赶超去年的5%增长。

贸工部常任秘书马宣仁医生星期二在第二季经济调查报告记者会上指出，全球人工智能投资热潮强度超出预期。这为全球AI相关生产和出口提供显著助力。

展望今年余下时间，他预计，AI相关资本支出将进一步加速，提升那些嵌入全球科技价值链的经济体的增长前景。

贸工部：中东冲突影响没如预期般严重

他也指出：“中东冲突对经济的影响也没最初担忧的那么严重。”

尽管霍尔木兹海峡封锁扰乱了全球能源及其他关键中间投入品的供应，但各国消耗石油库存并转向其他能源来源，限制了全球能源价格的涨幅。

尽管如此，中东地区持续的紧张局势，加上全球石油库存处于较低水平，预计会使能源及其他关键投入品价格在今年下半年继续维持在高位。能源和投入品价格高企将进一步推高全球通胀，拖累全球经济活动。同时，美国关税预计会继续拖累受影响经济体的出口。

“考虑到这些发展以及各经济体第二季的国内生产总值（GDP）表现，与5月的评估相比，新加坡今年的外部需求前景已改善。”

贸工部今年第二次调高经济增长预测

这是贸工部今年第二次调高经济增长预测，2月首度把全年增长预测从1%至3%，调高到2%至4%。2月底，伊朗战争爆发，但贸工部在5月维持2%至4%的预测，认为全球AI相关需求将缓冲美以伊冲突对全球经济的冲击。

不过，马宣仁也提醒，全球经济仍面临下行风险，例如中东冲突进一步升级、美国进一步采取关税措施，以及市场对AI相关资本开支的信心突然转弱，引发金融市场避险情绪升温。

针对近期全球AI相关股的跌势，马宣仁说，这与AI领域实际生产不同，“实际生产目前并没回调，反而还加快。”

从各领域看，第二季经济增长主要由制造业、批发贸易业及金融与保险业的强劲表现带动。全球AI相关需求旺盛，推动制造业的电子和精密工程领域，以及批发贸易业中的机械、设备与用品领域的增长。

金融与保险业的增长主要由银行业带动，这得益于信贷增长强劲及收费业务活跃。

展望未来，马宣仁指出，与AI驱动的科技周期相关的行业，2026年的前景已改善；不过，受中东冲突引发供应中断直接影响的行业，前景仍疲弱。

化学制造业所受冲击预料最严重，因为石油和石化领域的企业因原油和原料供应中断而继续削减产量。这些供应中断也将导致燃料与化学品业的交易量下降。

燃料成本高企将抑制运输与仓储业中海运和空运的需求。同样，住宿业增长预计仍将保持低迷，部分原因是出行成本居高不下；不过，奢华旅游领域的需求稳健，加上下半年活动日程丰富，预计可为住宿业提供一定支撑。

经济师普遍预测全年增长在5%或以上

马来亚银行经济师蔡学敏与李顺荣把今年增长预测从原本的4.8%，上调至5.2%，略高于贸工部预测范围的中值，2027年增长预测从3.1%上调至3.3%。

他们认为，全球AI资本开支热潮、国内建筑业蓬勃发展，以及避险资金流入，是支持我国下半年经济增长的重要动力。尽管政府自伊朗冲突爆发以来已推出总值19亿元的两轮财政援助配套，政府仍保有充裕的财政空间。

星展银行高级经济师蔡汉廷也把预测从4.3%调高到5%，大华银行则从4.8%调高到5%。