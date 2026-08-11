市场对霍尔木兹海峡重开的乐观情绪降温，加上英特尔（Intel）和其他晶片股下跌，美国股市星期一（8月10日）三大指数全面收低。

标普500指数跌0.06%至7753.12点，纳斯达克指数跌0.32%至2万6605.36点，道琼斯工业指数跌0.11%至5万3976.04点。

投资者目前关注本周稍后公布的美国经济数据。早前公布的数据显示，美国7月就业人数意外减少2万3000人，令市场下调对美国联邦储备局9月加息的预期。根据CME FedWatch工具，交易员目前认为9月加息的概率约为52%。

新加坡股市星期一因国庆日补假休市。海峡时报指数上星期五（7日）曾收于5698.43点，起1.05%。

以下是星期二（11日）可关注股票：

1. 连锁餐饮店三盅两件（Soup Holdings）星期天（9日）发布截至6月底的2026财年上半年业绩。由于新店收入难抵消搬迁与关闭门店影响，公司上半年由盈转亏，亏损67万3000元，去年同期净赚22万4000元。集团称，在新柔捷运（RTS）通车后，本地餐饮市场将面临更大挑战。

三盅两件股价上星期五闭市报0.048元，起6.67%。

2. 在新加坡上市的机电工程公司恒荣集团（Ever Glory United Holdings）早前宣布计划在香港上市。公司星期一进一步发文告指出，已向港交所提交上市申请，并将配合进行新股发售。

恒荣集团去年净利为2012万元。公司上星期五收于0.86元，未变动。

3. 胜达科技（Datapulse Technology）大股东兼执行主席和总裁洪康明（译音，Ang Kong Meng）提出自愿退市建议，并计划以每股0.155元现金，向其他股东提出有条件退出献议。

公司星期二开市前发布公告说，退市建议须获得独立股东批准。根据新交所上市规则，出席并投票的独立股东中，至少75%的持股须赞成退市。胜达科技股价上星期五收于0.10元，未变动。

两家当商录得业绩增长

4. 本地当商和珠宝集团Aspial Lifestyle上星期五公布截至今年6月底的上半年业绩。公司净利润增长了88%，达到5240万元，主要得益于典当业务利息收入增加、零售销售额提高以及担保贷款业务营收走强。公司宣布派发每股0.009元的中期股息。

Aspial Lifestyle股价上星期五收于0.38元，未变动。

5. 当商方圆集团（ValueMax）的马来西亚联营公司大元集团（Well Chip）截至今年6月底上半年净利同比增长约36%至5180万令吉（约1620万新元），营收则增长17.3%至1亿4760万令吉。

大元集团也计划在马六甲和柔佛增设12家当铺，有关计划已获得马国房屋及地方政府部的有条件批准。方圆集团股价上星期五收于0.96元，跌1.55%。

协合新能源和嘉德娱乐发盈警

6. 在我国第二上市的协合新能源（Concord New Energy Group）发出盈利预警，预计截至今年6月底的上半年净利介于人民币9000万元（约1707万新元）至1亿元，同比大跌约66%至69%。

协合新能源星期一在香港交易所发布公告说，去年同期股东应占净利约人民币2亿9200万元。集团指出，盈利下滑主要因为发电量同比下降和平均综合电价下降，拖累发电业务的营收和利润。

协合新能源在新交所的股价上星期五报0.055元，跌6.78%；公司在港交所的股价星期一报0.32港元，跌1.54%。

7. 嘉德娱乐（Goodwill Entertainment Holding）星期一发文告说，截至今年6月底的上半年将录得净亏损，但营收预计同比增长。公司预计，亏损主要来自今年上半年新开门店的开业前开支。

嘉德娱乐股价上星期五报0.15元，未变动。