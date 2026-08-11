美国上月对新加坡实施的12.5%关税，涉及新加坡对美国每年约95亿元出口，但对新加坡的贸易预计没有影响。

贸工部常任秘书马宣仁医生星期二（8月11日）在第二季经济调查报告记者会上，回答《联合早报》提问时，指出这点。

他说，美国最新第301条款关税影响新加坡到美国的三分之一出口。根据贸工部资料，这包括光学仪器和化学产品。能源及能源产品、部分电子产品，以及部分航空航天产品，不在这关税条款范围。受美国《贸易法》第232条关税影响或调查影响的产品，如药品和半导体，也不在第301条款关税的征税范围内。

马宣仁说：“就贸易而言，现阶段我们预计12.5%的关税税率不会对新加坡造成影响。”

美国贸易代表办公室7月23日宣布，依据《1974年贸易法》第301条，以强迫劳动为由，对新加坡在内的60个经济体，加征10%或12.5%的关税。

副总理兼贸工部长颜金勇上星期在国会书面回复议员口头询问时指出，新加坡之所以被征收12.5%的关税，是因为我国目前没有相关法律禁止进口用强迫劳动生产的商品，也没有与美国签署承诺引入这类法律的互惠贸易协定。

值得注意的是，包括已实施相关禁令的经济体在内，上述60个经济体中，无一获得完全豁免关税。

和之前美国实施的10%基准关税相比，新关税使新加坡对美国出口的有效关税率提高0.7个百分点。