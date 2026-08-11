在宣布推迟赴美双重上市计划后，凯利板上市的半导体光学公司MetaOptics的股价星期二（8月11日）一度狂泻24.5%。

星期二开市15分钟内，MetaOptics股价一度跌至0.40元，下跌了0.13元，约有44万2000股易手。公司股价随后略微收复失地，至10时25分报0.44元，跌0.09元或16.98%。

公司是在上星期五（8月7日）晚在新交所发公告指出，撤回在美国纳斯达克上市的申请。这一决定受多个因素影响，包括地缘政治局势存在不确定性、科技股近期表现波动、技术持续变革，以及全球资本竞争日益激烈。

文告提到，当前地缘政治不确定性和由此引发的美国资本市场波动，降低定价的确定性和时效性，削弱公司实现融资目标的能力，并加大执行风险。

公司创始人程章金曾表明，在美国双重上市只是一种策略，而非最终目标。目前，公司将资本和管理重心放在推动潜在客户订单转化为正式采购订单、履行订单，以及提升超透镜（metalens）产能。

公司指出，待市场条件更为有利时，可能会重新考虑进行国际双重上市。