人工智能（AI）带动的新增就业机会，目前主要集中在较高收入群体，尤其是月薪介于7000元至1万元，以及35岁至44岁的中年职场人士。不过，随着企业进一步深化AI应用能力，新增就业机会预计将逐步扩大至不同收入和年龄层。

贸工部星期二（8月11日）发布的第二季经济调查报告中，特别探讨企业层面的AI应用情况，以及AI对新加坡企业表现和就业的影响。

针对AI带动的新增就业机会主要集中在高收入人士的现象，报告指出，这类员工往往须同时承担多项工作，包括分析、管理、技术，以及与客户接洽等。尽管AI可能会把其中一些较为常规的工作自动化，但这些员工更有条件将精力转向其他与AI互补的工作，例如判断决策和客户关系管理。

报告说：“处于职业生涯中期的员工同样可能受益于自身积累的工作经验和适应能力。他们通常已掌握足够的企业或行业专业知识，能够有效运用AI，同时具备一定的灵活性，适应重新设计的工作流程。”

报告指出，在一些情况下，企业也可能通过海外招聘，来补充员工队伍的能力，尤其是在本地缺乏专业技术人才或相关专长的情况下。

此外，企业在早期阶段采用AI也将推动薪资和技能较高的就业准证（Employment Pass）持有者的招聘增加。

不过，企业在首次采用AI后的四年内，生产力和盈利并未出现具有统计意义的增长。报告认为，这可能是因为AI的全部效益只有在企业进行辅助投资后才逐步显现。这个情况类似于互联网等早期颠覆性技术的发展进程。

报告发现，本地企业采用AI一年后，营收增加16%，同期就业人数增长8%。报告指出，净就业增长并不意味着没有职位流失，但新增招聘岗位足以抵消相关职位的流失。

从行业分布来看，采用AI的企业更可能集中在资讯通信、电子制造、专业服务，以及金融与保险行业。

企业规模是影响AI采用率的重要因素。拥有超过250名员工的大型企业，使用AI的概率较同行和成立时间相近的微型企业高出39个百分点。这主要是大型企业拥有更多财务资源、数据和管理能力，可用于投资AI相关资本和技能。