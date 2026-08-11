随着投资者寻求避开波动越来越加剧的人工智能（AI）股票交易，亚太区的银行股板块迎来数十年来最强劲的涨势。市场预计，这股涨势可能延续。

彭博社报道指出，亚太区的银行凭借具吸引力的股息、稳定盈利和较高的本地经济敞口，吸引寻求防御性投资的资金。在通胀持续和地缘政治不确定性挥之不去的情形下，银行股也被视为相对具韧性的选择。

MSCI亚太金融指数7月份上涨8.6%，相对于资讯科技指数的表现创下单月最大领先幅度。与整体MSCI亚太指数相比，金融股的单月相对表现也是1998年10月以来最佳。

按区域来看，新加坡的星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）受惠于财富管理业务蓬勃发展，股价均升至纪录高位。

星展集团上星期公布的业绩显示，今年次季净利同比走高9%至30亿7900万元，高于市场预期的29亿元。集团宣布为次季派发每股66分的普通股息，以及15分的资本返还股息。

星展和华侨股价 星期二继续上扬

华侨银行次季净利则同比上扬22%至22亿2100万元，超越市场预期。银行宣布派发每股47分的中期股息，同比增加15%。

业绩公布后，两大银行集团股价一路走高，星期二继续上涨。华侨银行扬升3.8%，报31.45元；星展集团则起1.06%，来到77.14元。

其他区域方面，日本银行股表现尤其突出。东证银行指数今年以来已上涨超过40%，同期东证指数涨幅约20%。三菱日联金融集团（MUFJ）近期跃升为日本市值最高企业。

日本银行股受惠于强劲贷款需求、持续推进的企业治理改革，以及有利的利率环境。日元疲弱也提高市场对日本央行采取更鹰派政策的预期。

香港银行和保险股同样获得资金青睐。摩根士丹利预计，中国金融企业下半年表现将优于大市，主要受强劲盈利动力和估值重估潜力支持。汇丰控股（HSBC）和中银香港今年以来均上涨超过25%。

印度银行股的投资情绪也转趋乐观，市场预期贷款增长加快将推动手续费收入。

不过，近期AI股回调后估值降低，加上美国就业市场转弱，市场减少对货币政策进一步收紧的押注，都可能成为银行股延续涨势的阻力。

美国银行分析师吴旖认为，具韧性的信贷需求、稳定的资产素质，以及财富管理和交易银行健康的手续费收入增长，将继续支持银行盈利。她也看好日本、韩国、香港的国际银行，以及在香港上市的中国国有银行。