在亚太区企业银行业务今年迄今增长超过20%的背景下，美国摩根大通（JP Morgan Chase）在亚太区的企业银行团队扩大15%，预计明年将继续以同等速度增加职岗。

路透社星期二（8月11日）报道，摩根大通两名亚太区企业银行业务主管布林克曼（Oliver Brinkmann）和克莱顿（Kerwin Clayton）接受访问时说，企业银行业务去年加聘两成人手，今年即将完成15%的增聘，并指出2027年会继续以相同的速度扩大企业银行团队。

新聘职位涵盖服务中型和大型企业、创新经济、金融机构和非银行金融机构。

摩根大通在亚太区的企业银行业务，今年迄今增长超过20%，这主要受益于亚洲企业向海外扩张业务，以及加大在人工智能、数据中心和供应链方面的投资。

两名主管也指出，台湾、韩国、中国大陆和澳大利亚市场的业务增长都超过20%。

布林克曼说，东南亚市场同样增长超过两成，马来西亚受惠于外资流入人工智能相关领域和数据中心，而新加坡则受益于作为区域的连接和枢纽。

他也说：“我们看到很多关于数据中心或图形处理器（GPU）融资的咨询。”

随着亚洲境内贸易的增长，以及贸易融资业务的拓展，摩根大通也在加大对贸易融资和营运资金融资的投入，以帮助企业支付跨境货物的款项。