建筑业第二季增幅明显放缓 餐饮服务业由升转跌
新加坡经济增长势头在第二季有所放缓，大多数经济领域的增幅都较第一季收窄。其中，建筑业增速明显减慢，餐饮服务业更由增长转为萎缩。
尽管人工智能（AI）相关资本支出加速增长，为经济增长注入动力，但贸工部指出，新加坡经济增长并非过度依赖AI，其他国内领域依旧展现韧性。
根据贸工部星期二（8月11日）发布的第二季经济数据，除了制造业、交通与仓储、金融与保险、房地产，以及行政与支援的同比增幅较首季加快，其余领域的增幅均有所放缓，餐饮服务业则陷入萎缩。
其中，餐饮服务业从第一季同比扩张0.2%，转为萎缩1.5%；建筑业增幅从12.9%大幅收窄至5.8%；批发贸易从13.6%减至8.3%；住宿业从6.9%减至2.2%；零售贸易增长从2.5%减至1%；专业服务从2.7%减至2.4%；资讯通信业增长从5.3%减至5%；其他服务业增长从3.3%减至2.1%。
针对新加坡经济是否过度依赖AI，贸工部常任秘书马宣仁医生星期二在第二季经济调查报告记者会上说，除了和AI直接有关的行业，金融业、资讯通信业、精密工程业，以及批发贸易业也从AI的发展中受惠，而国内层面，建筑业也保持稳健，因此新加坡经济增长并非过于集中在少数领域。
他说：“表现较为疲弱的领域，主要是受到石油及石油相关原料影响的行业，例如化学工业。餐饮服务业则持续面对挑战，原因包括本地居民出国旅游增加并在海外消费，以及新加坡较高的成本结构。因此，我不会把新加坡的经济增长形容为相当狭窄，仅仅依赖AI。”
中东冲突引发的供应中断冲击石油和石化领域
马宣仁指出，那些直接受到中东冲突引发的供应中断影响的领域，前景依然疲弱。
其中，石油和石化企业因原油以及原料供应中断而继续削减产量，制造业中化学产业群预计受到最严重的冲击。这些供应中断也导致批发贸易业中燃料与化学产业群的交易量下降。
与此同时，燃料成本高企将抑制运输与仓储业中海运和空运的需求。另外，住宿业增长预计仍将保持低迷，部分原因是出行成本居高不下。不过，奢华细分市场的需求保持韧性，加上今年下半年活动安排密集，预料为市场带来一定支撑。
展望接下来，马宣仁说，全球AI相关资本支出的加速增长，预计将推动电子和精密工程业进一步增长。这些领域的强劲活动，也将对批发贸易业中的机械、设备及用品领域产生正面带动作用。
尽管消费者信心受通胀压力影响，进而拖累零售贸易及餐饮服务业表现，但马宣仁认为，社区发展理事会邻里购物券等政府援助措施，可在一定程度上缓冲相关影响。