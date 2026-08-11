新加坡经济增长势头在第二季有所放缓，大多数经济领域的增幅都较第一季收窄。其中，建筑业增速明显减慢，餐饮服务业更由增长转为萎缩。

尽管人工智能（AI）相关资本支出加速增长，为经济增长注入动力，但贸工部指出，新加坡经济增长并非过度依赖AI，其他国内领域依旧展现韧性。

根据贸工部星期二（8月11日）发布的第二季经济数据，除了制造业、交通与仓储、金融与保险、房地产，以及行政与支援的同比增幅较首季加快，其余领域的增幅均有所放缓，餐饮服务业则陷入萎缩。

其中，餐饮服务业从第一季同比扩张0.2%，转为萎缩1.5%；建筑业增幅从12.9%大幅收窄至5.8%；批发贸易从13.6%减至8.3%；住宿业从6.9%减至2.2%；零售贸易增长从2.5%减至1%；专业服务从2.7%减至2.4%；资讯通信业增长从5.3%减至5%；其他服务业增长从3.3%减至2.1%。

针对新加坡经济是否过度依赖AI， 贸工部 常任秘书马宣仁医生星期二在第二季经济调查报告记者会上说，除了和AI直接有关的行业，金融业、资讯通信业、精密工程业，以及批发贸易业也从AI的发展中受惠，而国内层面，建筑业也保持稳健，因此新加坡经济增长并非过于集中在少数领域。

他说：“表现较为疲弱的领域，主要是受到石油及石油相关原料影响的行业，例如化学工业。餐饮服务业则持续面对挑战，原因包括本地居民出国旅游增加并在海外消费，以及新加坡较高的成本结构。因此，我不会把新加坡的经济增长形容为相当狭窄，仅仅依赖AI。”

中东冲突引发的供应中断冲击石油和石化领域

马宣仁指出，那些直接受到中东冲突引发的供应中断影响的领域，前景依然疲弱。

其中，石油和石化企业因原油以及原料供应中断而继续削减产量，制造业中化学产业群预计受到最严重的冲击。这些供应中断也导致批发贸易业中燃料与化学产业群的交易量下降。

与此同时，燃料成本高企将抑制运输与仓储业中海运和空运的需求。另外，住宿业增长预计仍将保持低迷，部分原因是出行成本居高不下。不过，奢华细分市场的需求保持韧性，加上今年下半年活动安排密集，预料为市场带来一定支撑。

展望接下来，马宣仁说，全球AI相关资本支出的加速增长，预计将推动电子和精密工程业进一步增长。这些领域的强劲活动，也将对批发贸易业中的机械、设备及用品领域产生正面带动作用。

尽管消费者信心受通胀压力影响，进而拖累零售贸易及餐饮服务业表现，但马宣仁认为，社区发展理事会邻里购物券等政府援助措施，可在一定程度上缓冲相关影响。