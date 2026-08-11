新加坡未来可考虑增加到拉丁美洲、非洲和中亚等发展中及新兴地区的直飞航班，以进一步扩大航空连接带来的经济收益。

贸工部星期二（8月11日）发布第二季经济调查专题报告，分析航空互联互通对新加坡经济的影响。

研究显示，城市间的航程越短，外国直接投资（FDI）、新加坡企业的对外直接投资（DIA）和来新航空旅客流量一般越高。新加坡若加强与发展中和新兴地区的航空联系，可进一步扩大经济收益。

这项研究分析了2014年至2024年间超过2000个城市的航班、国内生产总值（GDP）和外国投资数据。研究发现，改善航班连接带来的经济效益，不仅来自两个城市间直接增加的客流，也包括整个航空网络效率提高产生的间接效应。

研究举例，新加坡到另一个城市减少一次转机，平均可节省约3小时，相当于缩短2700公里的飞行距离；如果相关经济体的规模与新加坡相近，且距离新加坡少于7500公里，估计每年可为新加坡带来约2亿元外国直接投资，以及约5亿2000万元的对外直接投资，同时增加约3100名抵新航空旅客。

这些新增投资，预计每年可直接为新加坡经济带来约1亿6000万元和6500万元的增值。

如果这个城市距离新加坡超过7500公里，相应效益会较小。7500公里约相当于新加坡至中亚部分地区的直线距离。

经发局受助企业发挥正面效应 带动全行业生产力

除了直接经济贡献，外国直接投资流入也能为整体经济带来更广泛的效益。例如贸工部研究发现，获经济发展局支持的企业，对新加坡其他企业产生正面溢出效应，包括提高增值、生产力、就业和工资。

同样，航空旅客增加可支持新加坡航空运输业，带动旅客在新加坡消费，惠及住宿、餐饮服务和零售等行业。

研究模拟发现，新加坡目前已与多数先进经济体建立良好航空联系，因此未来若增加到拉丁美洲、非洲和中亚等发展中及新兴地区的直飞航班，可带来最大经济收益。这些航线可帮助新加坡接触新的贸易和投资市场，进一步巩固樟宜机场的航空枢纽地位。

不过，新航线能否开通取决于飞机供应和性能、航空公司的商业考量等因素。