大华银行第二季业绩虽然超出市场预期，但由于银行下调手续费收入指引，造成股票分析师对银行前景持不同看法。

其中，花旗研究（Citi Research）和华侨银行集团研究（OCBC Group Research）双双下调银行的股票评级。这也使得大华银行股价上星期五（8月7日）下跌了0.6%，在星期二（11日）截至约下午4时进一步下跌2.79%，至42.09元。

大华银行上星期五发布第二季及半年的业绩显示，第二季净利同比上涨10%至14亿7800万元，优于市场预期的14亿5000万元。这主要是强劲的财富管理收入提供有力支撑。

尽管财富管理业务增长势头强劲，银行管理层将今年手续费收入增长预期从原先的高个位数下调至低个位数。 这个下调是因为部分大额交易推迟到下半年，以及消费者的消费行为转变导致信用卡交易费下降。

有鉴于此，花旗研究星期二将大华银行评级从“中立”下调至“卖出”，并将目标价设定为38元。

花旗研究分析师陈勇宏指出，随着大华银行固定利率资产重新定价走低，市场对净息差（NIM）的预期需要有所降温。

花旗评级调整也反映每股盈利预期的下调，这主要是由于出售大华资产管理（UOBAM）后导致的净利息收入和非利息收入减少，以及非财富管理手续费收入下降。

此前，华侨银行研究上星期五把大华银行股评级从“买入”下调至“持有”，不过将公允价值预估从41元上调至42.35元。华侨银行研究指出，大华银行目前的股价已接近公允价值。

兴业与麦格理对大华银行前景持乐观态度

另一方面，兴业银行（RHB）和麦格理资本研究（Macquarie Equity Research）却对大华银行前景持乐观看法，并把目标价调高。

兴业把大华银行评级从“中立”上调至“买入”，目标价从41.30元大幅上调至46.60元。

它表示，尽管大华业绩数据不算出色，且下调手续费增长指引，但银行与同行之间的估值差距已经拉得过大，令投资者无法忽视。

兴业还说，大华银行对其拨备缓冲空间可能感到满意，并预计该行与同行之间的股权成本差距将会收窄。

麦格理资本研究也维持大华“跑赢大盘”的评级，并将12个月目标价上调3%至46.57元。

分析师贾登（Jayden Vantarakis） 强调，大华银行仍是银行股中“物有所值”的一只股，市净率（P/B）较本地同行平均水平折价48%。