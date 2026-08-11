美伊有关重开霍尔木兹海峡的谈判陷入僵局，油价持续走高，市场再度关注通胀走势和美联储利率政策前景。分析师认为，新加坡股市的防御性和银行股支撑了海指，但涨势集中在少数银行股，投资者仍需警惕股价处于高位后的获利回吐压力。

新加坡股市星期二（8月11日）是国庆日假期后的首个交易日。海指星期二闭市起55.74点或0.98％，报5754.17点，盘中和闭市均创历史新高。

全场成交量16亿3921万股，总交易额35亿5282万元。上升股327只，下跌股281只。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时分析，新加坡把2026年全年经济增长预测上调至4.5％至5.5％。

她认为，这些因素有助于提振投资者对新加坡股市的信心。

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隔夜美市走势温和，道琼斯工业指数和纳斯达克指数涨跌互见，科技股表现分化。

据美联社报道，油价继续上扬，市场担心霍尔木兹海峡运输受阻会推高能源成本，并影响通胀和利率预期。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德受访时指出，油价和霍尔木兹海峡谈判进展仍会影响市场情绪。若布伦特原油进一步升至每桶90至95美元，可能增加输入性通胀和企业运输成本压力。

亚太市场方面，东京股市升2.08％，首尔股市升0.73％，台湾股市升0.43％，悉尼股市升0.21％。A股方面，上海股市跌0.82％，深圳股市跌0.46％。香港股市跌1.10％。

海指30只成份股中，17只上升，八只下跌，五只持平。涨幅最大的扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上涨10.95％，收报4.66元。跌幅最大的新航（Singapore Airlines）下跌5.92％，收报7.15元。

此外，部分成份股逆势下跌：新航和新翔集团（SATS）星期二除息，股价分别下跌5.92％和0.83％，谭莹莹认为跌幅包含除息因素。怡和控股（Jardine Matheson Holdings）则受美元走弱影响，下跌0.75％。

银行股支撑海指创新高

具体来看，三大银行股走势分化，但整体仍是支撑海指的主要力量。

华侨银行上涨3.50％，收报31.36元；星展集团上涨0.87％，收报76.99元；大华银行则下跌2.63％，收报42.16元。

谭莹莹指出，银行股仍是海指上涨的主要支撑。大华银行股价下跌，市场继续消化花旗研究和华侨银行研究在其第二季业绩后下调评级的消息。

不过，陈达德也提醒，海指目前处于高位，涨势集中在银行股，投资者也须提防获利回吐。

市场关注油价和美国通胀数据

展望接下来一两个交易日，谭莹莹认为，投资者将关注星期三公布的美国消费者价格指数。

她指出，若通胀高于预期，美债收益率和美联储9月加息预期可能上升，房地产投资信托和其他利率敏感型股项将面对压力。

个股消息方面，恒荣集团（Ever Glory United Holdings）2026财年上半年营收同比增长200.1％至1亿零320万元。扣除一次性香港上市开支后，核心净利增长208.1％至1410万元。集团订单总额突破10亿元，中国银河证券国际维持“增持”评级，并把目标价从0.90元上调至1.10元。恒荣集团星期二闭市报0.87元，起0.01元或1.16％。

吉宝公司（Keppel）旗下全资子公司获新加坡资讯通信媒体发展局颁发设施经营商（FBO）执照，可在新加坡拥有、维护和经营电信基础设施，并为克鲁格电缆系统提供相关电信服务。该电缆系统预计连接新加坡、马来西亚、孟加拉、印度和阿曼，并在南亚设有分支线路。吉宝公司闭市报11.08元，跌0.10元或0.89％。