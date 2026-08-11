新加坡置地（Singapore Land Group）截至今年6月底上半年净利同比大增90%至2亿1170万元，主要受联营公司贡献增加，以及投资房地产公允价值收益提高推动。

集团星期二（8月11日）闭市后发布业绩。上半年营收同比增长2%至3亿7680万元，毛利则增长4%。

其中，房地产投资业务营收增加8%或1350万元，主要受新加坡资产表现改善带动，尤其是新置地大厦（Singapore Land Tower）和威城广场（West Mall）。

科技业务营收也增长12%或760万元，主要因为向政府机构销售更多电脑硬件。

不过，泛太平洋新加坡酒店（Pan Pacific Singapore）和新加坡滨海湾宾乐雅臻选酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay）营运表现较弱，加上期内没有房地产发展业务营收，抵销部分增长。

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集团来自联营公司的业绩贡献同比大增402%或3850万元，主要受PARKTOWN Residence、Skye at Holland和松岩轩（Pinetree Hill）住宅项目贡献增加，以及集团今年5月收购大华银行（UOB）所持诺维娜广场（Novena Square）股权后，持股比例从20%增至40%所带动。

若不计公允价值及其他收益或亏损，集团上半年股东应占净利为1亿4750万元，同比增长43%。

集团期内录得旗下投资房地产6400万元公允价值收益，高于去年同期的1430万元；联营公司和合资企业投资房地产则录得20万元公允价值收益，去年同期则为约600万元公允价值亏损。

展望未来，新加坡置地预计新加坡办公楼市场保持韧性，零售市场维持稳定，私人住宅市场也料具韧性。

酒店业则有望受稳定的访客人数、会展和休闲活动，以及新旅游景点支持，但旅客住宿开支疲弱、营运成本上升和酒店客房供应增加可能限制增长。

新加坡置地星期二闭市报3.45元，跌0.58%。