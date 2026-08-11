挂牌公司Info-Tech系统截至6月底上半年业绩强劲。公司说，这显示它的软件即服务（“SaaS”）业务的持续增长，以及市场对AI相关课程的强劲需求。

Info-Tech系统星期二（8月11日）闭市后发布截至今年6月底的2026财年上半年业绩。集团调整后息税折旧摊销前盈利（adjusted EBITDA）同比增长22%，至1150万元，营收同比则增长22%至2730万元。

Info-Tech系统的集团税后净利（Net Profit After Tax）大增89%，为970万元。这得益于政府资本市场津贴（Grant for Equity Market Singapore，简称GEMS），以及去年同期一次过上市相关费用造成的基数原因。

公司提议派发每股1.68分的中期股息。

Info-Tech系统星期二闭市报0.97元，起2.65%。这家公司在去年7月4日于新交所主板上市，发售价为0.87元，今年3月初它股价曾超过1.10元。