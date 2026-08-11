星狮地产2026财年首九个月的预售住宅营收为10亿元，相比截至去年9月底的14亿元下降28.6%。

星狮地产星期二（8月11日）闭市后发布截至2026年6月底的首九个月业务报告。以各市场来看，来自新加坡和中国的住宅预售营收分别为4亿元和1亿元，另有约5亿元来自澳大利亚，以及3000万元来自泰国市场。

集团也说，它在武吉知马马城的私宅项目达恩豪庭（Dunearn House）今年7月推出，开盘首周卖出了56%的单位，这个项目共有380个单位。

此外，集团标得的两幅政府售地计划地段，即加冷弄（Kallang Close）和碧湾通道（Bayshore Drive），将支撑集团未来的盈利可见性。其中，加冷弄地段的私宅项目预计在今年下半年推出，共提供463个单位。

在其他市场的住宅业务方面，星狮地产在澳大利亚推出一个占地334公顷的大型总体规划社区项目，涵盖了2760个住宅地块、一个零售中心和大面积的开放空间等。

就工业物流方面，集团发展供应渠道有约35万1754平方米空间，包括已建成并交付约20万5538平方米的空间。集团的工业物流资产的租金转升和占用率保持稳健。

零售业务方面，集团在新加坡的资产维持健康入驻率和租金增长。

展望未来，集团指出，它会进一步聚焦三大支柱，即保持在具韧性的住宅及工业与物流市场中的发展布局，维持投资组合经常收入的可持续性和质量，以及根据市场动态及时进行资本循环。

星狮地产星期二闭市股价持平，报1.05元。