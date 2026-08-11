新加坡交易所前总裁谢福华将加入凯德投资（CapitaLand Investment）董事会，出任副主席。现年75岁的谢福华还将担任凯德投资董事会执行与可持续发展委员会、执行资源与薪酬委员会以及提名委员会的成员。

凯德投资星期二（8月11日）发布文告宣布这一消息。文告说，谢福华的任命将丰富董事会在金融市场、投资管理、公司治理和组织领导力方面的广泛经验，进一步增强凯德投资执行战略重点和扩大全球基金管理业务规模的能力。

凯德投资主席高启坤指出，谢福华是一位备受尊敬的商界领袖，在董事会治理和资本市场方面拥有丰富的经验。

谢福华则说，凯德投资作为一家房地产管理公司，已奠定坚实的基础。

他期待与凯德董事会和管理团队合作，共同推动集团实现增长目标并拓展全球房地产管理平台。

谢福华目前身兼多职，包括PrimePartners集团的联合创始人兼顾问以及GXS数码银行（GXS Bank）主席。

他也是新加坡政府投资公司（GIC）董事，并担任新加坡国立大学（NUS）和世界自然基金会新加坡分会（WWF Singapore）主席。

此前，他曾担任新交所总裁以及淡马锡控股总裁。他也曾担任大华银行（UOB）、虎航（Tiger Airways）、亚洲资本再保险集团（ACR）和瀚亚投资集团（Eastspring Investments Group）的主席。

谢福华的任命将于8月12日起生效。届时，凯德投资董事会将由12名董事组成，其中9名为独立董事。

凯德投资星期二闭市股价上涨1.12%，报2.72元。