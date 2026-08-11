新加坡上市的海事金融公司扬子江海事（Yangzijiang Maritime）2026财年上半年净利为4490万美元（5750万新元），同比下跌29%。这主要是集团核心海事业务扩张导致运营成本增加。

集团星期二（8月11日）发布截至6月底的2026财年上半年业绩指出，集团上半年总收入为8160万美元，较去年同期增长49%，这主要来自海事基金资产的收入。

集团每股盈利1.29美分，较去年同期的1.83美分下跌30%。每股净资产值为47.47美分。

就各业务板块而言，集团的海事业务收入同比增长70%至5170万美元。这主要受到海事基金资产收入增加的推动，反映出随着新造船数量的增加，海事基金资产组合的规模进一步扩大。

在现金管理方面，上半年业务收入同比增长120%至1440万美元，这主要得益于有利的按市值计价变动带来金融资产与债务的公允价值净收益。其他非海事投资同比跌12%至1550万美元，因为利息收入减少。

由于海事资产规模扩大，集团的运营成本也相应增加，上半年总开支同比增长152%至3270万美元。

谈及集团上半年业绩时，扬子江海事执行主席兼首席执行官任元林说，自去年11月上市以来，集团通过战略性扩张海事业务、稳步增加新造船订单储备，并巩固轻资产商业模式，以提升盈利能力。

“鉴于造船周期长达两到三年，在我们的海事投资具现为收益前，必然会经历一个自然的过渡期，在此期间需要前期的资本投入和费用支出。”

集团也说，在过去九个月中，它已签署买卖合同，将12艘新造船舶变现，合同总价值约5亿美元。预计这些交易将对集团在2026、2027和2028财年的财务表现带来积极贡献。

扬子江海事星期二闭市报0.645元，起4.03%。