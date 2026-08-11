在美国挂牌的新加坡科技公司冬海集团（Sea）今年第二季净利同比增长接近11%至4亿5812万美元（约5亿8644万新元），这主要得益于它经营的电商平台虾皮（Shopee）表现强劲。

冬海集团星期二（8月11日）发布业绩报告指出，第二季营收同比上扬48%，报77亿8778万美元。

在第二季，集团已在10亿美元股票回购计划下，回购470万股股票，涉及金额为4亿1680万美元。

纵观上半年，集团的净利同比增长9%至8亿9634万美元；营收也同比增长47%至136亿1519万美元。

虾皮方面，第二季营收同比涨48%至56亿美元；平台商品交易总额（Gross Merchandise Volume，简称GMV）和订单总量均上涨约28%，至383亿美元和42亿美元。

集团首席执行官李小冬星期二主持线上业绩汇报会时指出，虾皮今年上半年的GMV、订单总量和营收均创下新高。

李小冬指出，虾皮的运营效率不断改善，以及业务规模持续扩大，虾皮全年调整后息税折旧摊销前盈利（adjusted EBITDA）有望达到10亿美元目标。在上半年，虾皮的调整后息税折旧摊销前盈利为4亿7860万美元。

“上半年，虾皮在各个市场都表现不俗，包括东南亚、台湾和巴西。若虾皮能继续稳步增长，我们有信心在未来四年取得25%的平台商品交易总额年均增幅。”

李小冬：电商市场竞争仍算稳定

谈及市场竞争，李小冬说整体竞争格局仍算稳定，“我们还有能力维持市场份额，尤其在巴西，虾皮的增长速度也明显高于主要竞争对手，以及市场整体增长水平。”

至于集团旗下数码金融服务公司Monee，次季营收同比上扬59%至14亿美元。

李小冬说，Monee的各项产品均迎来增长。尽管如此，他说至今集团业务生态系统中的用户，仅有小部分正使用Monee的金融产品，“Monee的信贷渗透率仍然偏低，这也意味着未来有巨大的增长潜力。”

集团旗下游戏业务Garena，第二季营收同比增长34%至7亿4660万美元。季度付费用户同比增长10%至6810万人。

冬海集团近一个月股价上涨超过3%；今年以来则已挫跌约12%。