新加坡上市的巧克力糖果公司Delfi Limited，2026财年上半年净利同比增长5.4%，至1290万美元（1651万新元）。如果按固定汇率计算，净利则上扬9.4%。

集团指出，这反映在主要市场货币贬值影响显现前，自有品牌业务的强劲增长势头。

集团将派发每股1.05美分的中期股息，股息将于9月11日支付。

集团星期二（8月11日）发布截至6月底的半年业绩时说，集团取得了稳健且具有韧性的财务表现。

集团表示，集团在这期间面对汇率波动和广泛宏观经济不确定性所带来的运营环境挑战。尽管如此，集团上半年净销售额仍达2亿6660万美元，同比微增2.7%。

其中，集团的自有品牌（Own Brands）在印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等市场保持稳定增长轨迹，净销售额达1亿7290万美元，同比增长13.3%。

与此同时，代理品牌（Agency Brands）整体销售额继续受到2025年第三季某一代理户口退出的影响，同比下降12.4%，只达9370万美元。

由于原材料成本上升，集团上半年毛利率同比下降180个基点至25.7%。

不过，集团创造了1400万美元的运营净现金流，为集团提供充足的财务灵活性。

集团每股盈利为2.11美分，每股净资产值44美分

Delfi执行主席兼总裁庄仲春说，集团今年上半年的表现展示了自有品牌的持续实力，凸显了在面临挑战的成本环境下，集团核心品牌的基础需求依然强劲。

他说：“通过将营收增长与严谨的现金管理相结合，我们保持了稳定的财务基础，以应对当前的市场挑战，并继续为股东创造价值。”

Delfi Limited星期二闭市报0.865元，跌0.58%。