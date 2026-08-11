凯德投资（CapitaLand Investment）已成功让房地产投资信托凯德优选（China Commercial Private REIT）在上海证券交易所挂牌，发行规模为31亿5000万人民币（约5亿9751万新元）。

凯德投资星期二（8月11日）发文告指出，按发行规模计算，凯德优选是中国市场由国际资产管理公司发起的规模最大的私募房地产投资信托。

“凯德优选进一步扩大了凯德投资在中国境内的资本平台，并与去年9月上市的华夏凯德消费REIT（CapitaLand Consumption C-REIT）形成互补。这些投资工具为凯德投资提供更多渠道，在中国资产组合中进行资本循环，同时增加经常费用收入。”

凯德投资（中国）首席执行官潘子翔指出，凯德优选获得11家机构投资者的支持，包括保险、信托和证券公司等。“这反映了我们吸引多元资本合作伙伴的能力，以及这些伙伴对凯德投资执行能力的信心。”

凯德优选的主要资产包括位于上海黄浦区的LuOne凯德晶萃广场。