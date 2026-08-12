和直接投资个股相比，交易所挂牌基金（ETF）因可一次过持有多只股票，长期被视为分散风险的工具。然而，随着全球股市赛道日渐拥挤，回报集中于少数大型企业，令ETF的分散投资功能受到市场重新审视。

分析师指出，新加坡市场同样存在类似趋势。由于本地股市的银行股权重高，投资与相关指数联结的被动ETF或让投资者在不知不觉中承担更高集中风险。

ETF分为主动和被动型，后者通常跟踪特定指数。根据新加坡交易所提供给《联合早报》的数据，今年上半年资金净流入排名前10的ETF都是被动型，两只是追踪海峡时报指数。

根据编制机构富时罗素（FTSE Russell）的数据，星展、大华和华侨三只银行股占海指50%以上权重，仅星展就占25%。

辉立资本财富经理廖德华接受《联合早报》访问时指出，多数ETF采用市值加权法（market-cap weighted），大型股上涨时，在指数的权重会不断扩大，推高整体集中度。

“投资者可能以为自己持有的是一揽子分散的股票。但随着时间推移，投资组合可能越来越偏重少数龙头股。”

亚太投资者关注指数集中风险 近四成转向主动管理

指数权重过度集中已引起投资者警惕。基金管理公司施罗德（Schroders）近期发布的投资者洞察调查显示，亚太区投资者将此视为重要考量，仅4%受访者表示不担心这问题，约37%转向主动管理。

廖德华指出，集中度过高并非本地股指独有。以MSCI AC亚洲（除日本和中国）指数为例，它超过四成的投资集中在近期大受追捧的晶片商台积电、三星和SK海力士这三家公司；在全球范围，尽管标普500涵盖众多公司，但七巨头约占指数的34%。

但他认为，本地银行股根基稳固、资本充足且受到严格监管，反映我国经济的健康状况。“相比下，标普500的集中度是由AI驱动对美国科技巨头的狂热推动。尽管这波上涨得到真实盈利增长的支撑，但它更带有狂热色彩，本质上更难以预测。”

廖德华指出，行业普遍认为单个成份股的权重接近10%是集中度的阈值。“超过这个阈值，公司特有的风险就会引起关注。”

近年来兴起的主动ETF是由基金经理根据市场判断选股和调整仓位，但不意味它们的投资组合更多元化。部分主动ETF可能刻意集中持仓，监管部门通常对持有个股的比率设有顶限。

亚太多地放开主动ETF持股限制 我国下来或跟上这趋势

随着亚太市场今年随晶片科技股飙涨而走高，多地监管部门宣布放开ETF个股的顶限。

今年4月，台湾金融监督管理委员会宣布当地主动ETF投资单一公司的顶限，由10%升高至25%。这个消息传出后，台积电当日跳涨5%，股价创历史新高。当地主动ETF规模由去年底的约1303亿元新台币（约51亿7600万新元），跃升至今年5月底的7717亿元新台币，增幅接近五倍。

韩国政府则在4月28日修订《资本市场法》，取消单只股票30%的持仓顶限，以及至少持有10只股票的要求，允许ETF以单一股票作为标的资产。

当地各大资产管理公司随后一次过推出18只产品，包括14只做多杠杆ETF、两只反向ETF和两只做多杠杆交易所交易票据（ETN）。

杠杆ETF通过使用金融衍生工具和借贷资金，放大标的每日涨跌幅。由于韩国股市实行涨跌停板制度，个股日内波动限制在30%，这些ETF在理论上波动可高达60%。这类ETF也是近期韩国股市大幅波动的原因之一。

目前新加坡不允许单只股票的杠杆ETF发行。金管局的集体投资计划准则（Code on Collective Investment Schemes）规定，投资于单一发行人的可转让证券或货币市场工具，不得超过基金净资产的10%；对同一集团的投资则不得超过20%；指数基金不受此限制。

不过，当局近期已经就修订这个准则展开公众咨询。据《联合早报》了解，这个修例意味未来新加坡或可发行单只股票ETF。

本地主动ETF市场规模仍较小 投资者须关注权重作出调整

我国在2024年初迎来首个主动ETF挂牌，但这市场的规模较被动ETF仍小得多。根据新交所提供的数据，本地主动ETF目前的资产管理规模约2亿8900万元，占整体市场约1.4%；今年以来吸引资金流入约2200万元，占约1%。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）受访时说，主动ETF在新加坡市场仍占较小份额，发展尚处于早期阶段，但增长潜力巨大。

他也指出，对于主动型产品，机构投资者一般采取较为审慎的态度，倾向在产品建立更长业绩记录后才逐步增加配置。

廖德华建议投资者应该兼顾各类资产、地域和行业。“最重要的是，了解所投资的指数或ETF的固有偏差，密切关注随着时间推移而出现的集中度，并在出现时做出适当的调整。”

例如，那些只持有海指ETF的新加坡投资者，或须要搭配一只更广泛的区域或全球ETF；而同时持有标普500、纳斯达克和科技板块ETF的投资者可能会发现，英伟达或微软同时出现，而且权重远超预期。