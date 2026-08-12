美国隔夜股市星期二（8月11日）走低，投资者在关键通胀数据公布前减少风险押注，而霍尔木兹海峡恢复能源运输仍未达成协议，推动油价上涨。

美国原油星期二收报每桶约83美元。伊朗重申，在相关要求获得满足前，将继续关闭霍尔木兹海峡。

标普500指数从纪录高位进一步回落，美国国债价格则小幅上涨。市场正等待星期三（12日）公布的美国消费者价格指数（CPI），以寻找美国联邦储备局下一步货币政策的线索。

新加坡海峡时报指数星期二收于5754.17点，上涨55.74点或0.98%。

以下是星期三可关注股票：

1）凯德综合商业信托开市前公布截至今年6月底的2026财年上半年业绩。信托的可派发收入同比增加13.3%，至4亿6667万元，总营收同比增长7.5%，达8亿4675万元。

信托每单位派息（DPU）同比增加7.1%，至6.02分，这包括6月28日已派发的3.98分。投资者将于9月25日，收到余下的2.04分。信托星期二闭市报2.51元，起2.03%。

2）近期来我国第二上市的美国晶片公司恩倍科（Ambiq Micro）星期二公布2026财年第二季业绩。公司营收同比大增89.7%至3390万美元（约4338万新元），连续第五个季度取得环比增长，并超出此前预测；净亏损为180万美元，较去年同期改善。

恩倍科在新交所的股价星期二报80.68元，未变动。

3）星狮地产（Frasers Property）星期二闭市后发布截至今年6月底的首九个月业务报告。公司预售住宅营收为10亿元，相比截至去年9月底的14亿元下降28.6%。

公司将于8月28日召开股东特别大会，寻求股东批准一项关于辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）投资组合的优化提案。星狮地产星期二闭市股价持平，报1.05元。

4）新加坡置地（Singapore Land Group）星期二闭市后发布业绩。截至今年6月底上半年净利同比大增90%至2亿1170万元，主要受联营公司贡献增加，以及投资房地产公允价值收益提高推动。

集团上半年营收同比增长2%至3亿7680万元，毛利则增长4%。新加坡置地星期二闭市报3.45元，跌0.58%。

5）海事金融公司扬子江海事（Yangzijiang Maritime）2026财年上半年净利为4490万美元（约5750万新元），同比下跌29%。这主要是集团核心海事业务扩张导致运营成本增加。

集团上半年总收入为8160万美元，较去年同期增长49%，这主要来自海事基金资产的收入。扬子江海事星期二闭市报0.645元，起4.03%。

6）林增控股（Lum Chang Holdings）发布盈利指引，预计2026财年集团营收和税后净利显著改善。公司星期二说，相关预测是以2025财年全年业绩为比较基准。

公司说，营收改善主要来自合资企业承接的一个大型建筑项目。税后净利改善则主要因为建筑业务，以及修复和室内装修业务的利润率有所改善。林增控股股价星期二收报0.50元，未变动。