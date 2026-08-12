凯源中心（CapitaSpring）以及德国法兰克福的商业地产带来收益贡献，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上半年的可派发收入同比增加13.3%，至4亿6667万元。

信托星期三（8月12日）开市前公布截至今年6月底的2026财年上半年业绩。尽管信托4月份通过私下配售扩大了单位规模，但得益于更强劲的运营业绩和更低的利息支出，每单位派息（DPU）为6.02分，较去年同期的5.62分增长7.1%。

信托总营收同比增长7.5%，达8亿4675万元；净房地产收入同比增长8.7%，达到6亿​​3050万元。

上半年每单位分派，包含1月1日至4月28日期间的每单位3.98分的预付分派已于6月8日支付。剩余的2.04分，将于9月25日支付。

截至6月底，信托的整体投资组合入驻率保持在95.6%。零售投资组合的入驻率为97.7%，综合发展项目和办公投资组合的入驻率分别为95.5%和94.4%。

在此期间，信托的零售房地产组合租金上涨幅度为4%，办公组合租金上涨幅度为6.5%，租户续租率分别为83.9%和70.8%。

信托的综合杠杆率为37.4%，低于2025年12月31日的38.6%。平均债务成本稳定在2.9%，约78%的总借款采用固定利率。信托的平均债务到期期限为4.1年。

文告指出，凯源中心带来的收益贡献，以及德国法兰克福项目Gallileo在资产提升工程完成后开始租赁，使得营收增长。信托在2025年，以10亿元收购凯源中心剩余的55%股权。

百利宫收购料推动信托增长

信托首席执行官陈俊祥说：“尽管宏观经济环境充满挑战，信托在2026年上半年仍取得稳健的业绩。”

他补充道，包括Gallileo项目租赁生效、收购百利宫（Paragon），以及租金正向调整持续带来收益在内的关键收入驱动因素，将继续推动信托的增长。

凯德综合商业信托是在今年4月宣布，以39亿元收购乌节路百利宫。这笔资金来自出售亚洲广场第二大厦的部分收益、债务融资，以及通过私下配售筹集不少过6亿元。

它早前以25亿元将亚洲广场第二大厦（Asia Square Tower 2）脱售给马来西亚房地产发展商IOI置业集团（IOI Properties Group）。

信托星期二（11日）闭市报2.51元，起2.03%。