新加坡交易所（SGX）正探讨扩大交易所挂牌基金（ETF）产品阵容，包括可能推出单一股票和杠杆产品，同时加强与区域交易所合作，以巩固新交所作为东南亚主要多资产交易所的地位。

彭博社星期三（8月12日）报道这消息。首席执行官罗文才受访时说，新交所希望为投资者提供更广泛的ETF选择，涵盖区域、资产类别和不同领域。如果市场有需求，也可能探讨单一股票或杠杆产品。

新交所目前有53只ETF挂牌，管理资产规模超过210亿元。今年3月，新交所推出首只实物黄金ETF，并将在下个月推出追踪iEdge Singapore Next 50指数的主动型ETF。这个指数涵盖新交所市值排名在前30大之后的50家公司。

新加坡股市今年多次创新高。在地缘政治紧张局势和人工智能（AI）交易波动之际，权重较高的银行股吸引寻求避险的投资者。

新交所本身也从资金流入中受惠，股价今年以来上涨近50%，成为海峡时报指数表现最佳的成份股之一。这是在它去年已上涨33%的基础上进一步走高。

新交所上星期公布创纪录的全年盈利，截至今年6月底财年净利同比增长7.8%至6亿9800万元，主要受股票、外汇和大宗商品交易量增长推动。

罗文才也说，新交所计划与区域其他市场展开更密切合作，以推动筹资活动。新交所已与美国纳斯达克合作，简化企业在新加坡和美国双重上市的资格程序，并与泰国证券交易所合作推出当地上市公司的存托凭证。

他说，无论是扩大新加坡存托凭证（SDR）、建立双重上市伙伴关系，还是产品方面的合作，都存在可能性。

随着新加坡资本市场回暖，罗文才也希望把握机会扩大新交所业务，并寻求能够拓展交易所覆盖范围的战略交易。

新交所目前有超过50宗首次公开售股（IPO）项目正在筹备，比一年前增加，并预计这些企业将在未来12个月陆续上市。罗文才预计，2027财年的实际IPO数量有望超过2026财年。