主营数据中心的Digital Core房地产投资信托（Digital Core REIT）将脱售三个北美数据中心的部分权益，并把所得资金用于收购新加坡和日本大阪两座数据中心的部分权益、偿还债务及回购单位。

Digital Core房地产投资信托星期三（8月12日）发文告说，交易预计可使每单位派息（DPU）增加约4.1%，总杠杆率则预计下降约2.9个百分点，从截至今年6月底的39.2%降至形式上（pro forma）的36.3%。

这是Digital Core房地产投资信托首次进军新加坡市场。它将以8700万元向保荐人Digital Realty，收购位于罗央弄11号（11 Loyang Close）数据中心的2.5%权益。

信托也将以176亿日元（约1亿4100万新元）收购大阪Digital Osaka 3数据中心额外25%权益，把持股从20%提高至45%。

另一方面，信托将向Digital Realty脱售三项北美资产的部分权益，包括以1亿8000万加元（约1亿6550万新元）出售多伦多371 Gough的90%权益；以7900万美元（约1亿零116万新元）出售洛杉矶200 N. Nash的90%权益；以及以1亿1000万美元出售美国北弗吉尼亚8217 Linton Hall的39%权益。交易后，它仍将持有8217 Linton Hall的51%权益。

三项脱售预计带来约3亿1600万美元总收入，而收购新加坡和大阪资产的总投资额约1亿7600万美元，因此预计产生约1亿4000万美元净收入。

信托计划动用其中约1亿1700万美元偿还债务，并拨出最多2000万美元在公开市场回购单位。

信托总裁斯图尔特（John J. Stewart）说，这项交易标志着信托进军新加坡并加强在日本的业务，是扩大亚太区布局的关键一步。

Digital Core房地产投资信托星期三开市报0.475美元，无变动。