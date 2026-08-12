冬海集团（Sea）星期二（8月11日）公布第二季业绩后，股价盘中一度上涨13%，收复今年以来的跌幅。星展银行、马来亚银行和杰富瑞维持冬海“买入”评级。

马来亚银行研究分析师侯赛尼（Hussaini Saifee）把目标价从127美元（约162.7新元）调高到155美元。他认为，虾皮的利润率已经触底，接下来有望进入较持续的扩张阶段。

他指出，佣金和广告收入占比提高，加上会员服务、配送、内容和物流方面的投入，有助于改善用户参与度和营运效率。

侯赛尼也指出，冬海的数码金融服务业务贷款余额同比增长约六成至111亿美元，90天以上逾期贷款率维持在1%，这显示贷款余额增加之际，逾期贷款率仍维持稳定。

星展集团分析师米特尔（Sachin Mittal）指出，虾皮全年调整后息税折摊前盈利有望达到10亿美元，高于市场普遍预期的9亿6800万美元，也高于此前至少8亿8060万美元的指引。

不过，米特尔也指出，冬海其他服务业务亏损4600万美元，市场原先预期为2300万美元，这项业务主要包括人工智能相关计划和外卖服务。

他给予冬海148美元的目标价和买入评级。

此外，杰富瑞也维持冬海“买入”评级，目标价为157美元。

冬海集团第二季营收同比增长48%至78亿美元，高于分析师平均预期的71亿美元；调整后息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长11%至9亿1700万美元。

EBITDA用于衡量企业主营业务产生现金流的能力。

虾皮调整后EBITDA同比增长12%至2亿5500万美元，商品交易总额同比增长28%至383亿美元。平台从每笔交易中获得的收入占比，也从第一季的13.7%升至14.6%，广告收入同比增加超过70%。

不过，彭博报道指出，虾皮在东南亚仍面对字节跳动旗下TikTok电商平台、阿里巴巴旗下Lazada，以及拼多多海外版Temu的竞争。与此同时，集团持续投入物流、内容和吸引用户，也可能带来成本压力。