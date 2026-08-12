亚太市场今年随晶片科技股飙涨而走高，多地监管部门宣布放开交易所挂牌基金（ETF）持有个股比率的顶限。随着金管局修订条例，新加坡接下来或可发行单只股票ETF。

与此同时，新加坡交易所表示探讨扩大ETF产品阵容，包括可能推出单只股票和杠杆产品。

若以追踪的标的物来看，ETF分为被动和主动两种。前者是复制特定指数的表现，后者则由基金经理和研究团队自主挑选股票和调仓，目标是超越市场表现。为了投资多样化和稳定性，各地监管机构通常对主动型ETF的持仓有所规管。

不过，今年4月，台湾金融监督管理委员会宣布当地主动ETF投资单一公司的顶限，由10%升高至25%。消息传出后，台积电当日跳涨5%，股价创历史新高。当地主动ETF规模由去年底的约1303亿元新台币（约51亿7600万新元），跃升至今年5月底的7717亿元新台币，增幅接近五倍。

韩国政府则在4月28日修订《资本市场法》，取消单只股票30%的持仓顶限，以及至少持有10只股票的要求，允许ETF以单一股票作为标的资产。

韩国取消ETF持股限制后 当地股市波动进一步加剧

当地各大资产管理公司随后推出18只产品，包括14只做多杠杆ETF、两只反向ETF和两只做多杠杆交易所交易票据（ETN）。

杠杆ETF通过使用金融衍生工具和借贷资金，放大每日涨跌幅。由于韩国股市实行涨跌停板制度，个股日内波动限制在30%，这些ETF在理论上波动可高达60%，因此是近期韩国股市大幅波动的原因之一。

目前，新加坡不允许单只股票的杠杆ETF发行。

新加坡金融管理局的集体投资计划准则（Code on Collective Investment Schemes）规定，投资于单一发行人的比率，不得超过基金净资产的10%；对同一集团的投资则不得超过20%；指数基金不受此限制。

新交所：推出新产品须视本地市场情况做决定

不过，当局近期已经就修订这个准则展开公众咨询。据《联合早报》了解，相关修例意味未来新加坡或可发行单只股票ETF。

近期也有市场消息指出，新交所正考虑扩大ETF产品阵容，包括推出单只股票和杠杆产品。

新交所发言人回应《联合早报》的询问时说：“如果新加坡考虑推出这类产品，将根据自身情况进行评估，并接受相关的监管审查和投资者保障措施。任何决定最终都将以本地市场的适宜性，以及保护投资者所须要的措施为指导。”

发言人也说，我国的策略是支持产品创新，同时为投资者提供适当的保障。由于杠杆产品的特性，它们通常面向成熟投资者，并可能不适合长期投资。

新加坡主动ETF市场规模较小 投资者须关注权重作出调整

我国在2024年初迎来首个主动ETF挂牌，但这市场的规模较被动ETF仍小得多。根据新交所提供的数据，本地主动ETF目前的资产管理规模约2亿8900万元，占整体市场约1.4%；今年以来吸引资金流入约2200万元，占约1%。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）受访时说，主动ETF在新加坡市场仍占较小份额，发展尚处于早期阶段，但增长潜力巨大。

他也指出，对于主动型产品，机构投资者一般采取较为审慎的态度，倾向在产品建立更长业绩记录后才逐步增加配置。

辉立资本财富经理廖德华受访时，建议投资者应该兼顾各类资产、地域和行业。“最重要的是，了解所投资的指数或ETF的固有偏差，密切关注随着时间推移而出现的集中度，并在出现时做出适当的调整。”

例如，只持有海指ETF的新加坡投资者，或要搭配一只更广泛的区域或全球ETF；而同时持有标普500、纳斯达克和科技板块ETF的投资者可能会发现，英伟达或微软同时出现，而且权重远超预期。