新加坡稳健的经济增长，加上本地股市与发达市场同业之间的估值差距收窄，预料将继续支撑股市前景。市场分析认为，在乐观情境下，海峡时报指数在未来一年有望达到7000点的高位。

分析师也看好本地蓝筹股的表现，重点关注银行、房地产和基础设施等领域。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）星期三（8月12日）上调新加坡股市目标。这家银行的分析师认为，我国“金发女孩”式的经济环境会继续支撑企业每股盈利增长，并为财政政策提供更大的空间。

经济学中的“金发女孩”指一种不冷不热的理想经济状态。在这个状态下，经济体拥有高经济增长与低通货膨胀，且利率维持在较低水平。

此外，强劲的收益率、稳定的货币，以及政府现正推行的证券市场发展计划，也有望进一步提振资金流入。银行的报告说，在牛市情境下，海峡时报指数未来12个月可升至7000点。

小摩年内两次上调海指预测 避险需求推高本地股市

这是摩根大通今年第二次上调对我国股市的预期。今年1月，它已把海指基本情境目标上调至6000点。海指今年以来已上涨超过23%，表现优于另一个区域金融中心香港的股市。

海指星期三收于5720.75点。摩根大通的预测比目前的水平高出约22.4%。在过去的7月，海指上涨了8.8%，涨幅是2020年11月以来最大的。

大华继显的分析指出，本地股市近期的涨势主要由银行股带动，种植、房地产和海事股也走高，半导体股则表现落后。在过去的7月，散户投资者为市场走势提供支持。

贸工部近期大幅调高新加坡今年的经济增长预测，从原先的2%至4%，提高到4.5%至5.5%水平。当局说，全球AI投资热潮的力度超出预期，为相关生产和出口提供显著助力。此外，中东冲突对经济的扰乱也较预期来得轻微。

老虎证券市场策略师黄佳仁指出，投资者对AI相关需求，以及新加坡受地缘政治紧张局势影响相对有限，信心有所增强。他预计，这些因素将在2026年下半年继续为本地股市提供支撑。

他也提醒，随着近期的飙涨，本地银行股的估值倍数也已高于历史平均水平。“这意味着投资者可能需要在强劲的上涨势头和日益高涨的市场预期之间取得平衡。”

摩根大通认为，在高收益率和稳定货币推动下，海指估值将更接近其他发达市场。首选股票包括星展集团（DBS）、新加坡交易所（SGX）、吉宝（Keppel）和华业集团（UOL）。大华继显则看好凯德综合商业信托（CICT），以及华侨银行（OCBC）。