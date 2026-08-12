裕廊集团计划调整纬壹科技城起步谷（LaunchPad @ One-North）整体地段的总容积率，潜在获批楼面面积可增加约一倍，为在这座科技园内打造人工智能甘榜（Kampong AI）铺路。

根据市区重建局于上星期五（8月7日）在官方网站上发布的资料，位于亚逸拉惹弯（Ayer Rajah Crescent）的起步谷所处地段和一条道路的用途和总容积率，将统一调整为总容积率2.5的商业园地段。这比起步谷几幅地段原本略高于1的整体容积率来得高。

2015年推出的起步谷，是聚集起步公司、孵化器公司、加速器公司和风险创投的枢纽。

贸工部在今年3月宣布在起步谷设立人工智能甘榜，专供人工智能初创企业和研究人员使用。裕廊集团（JTC）将负责设计和改造。

裕廊集团回复《联合早报》的询问时说，起步谷所处的几幅地段目前的整体总容积率，只是稍微超过1.0。

集团指出，整个起步谷的土地面积为9.82公顷，相等于14个足球场。这次重新规划起步谷用途的拟议计划，是首次把这个地区整合为同一个总容积率为2.5的商业园区。

“统一的2.5总容积率能让潜在获批准的楼面面积增加约一倍，显著提升整个园区的土地密度。”

起步谷地段由几幅地段组成，其中两幅小型商业园地段的原有容积率分别为5.0和4.0；其余土地面积虽然也属于商业园用途，但还没制定容积率。另外包括一幅还未制定容积率的白色地段。

两座多层厂房改造为人工智能甘榜

集团将把园区内现有的两座多层厂房，分别改造为人工智能甘榜的人工智能大楼和住宿大楼。

这两座多层厂房楼高七层，其中一座的面积为1万4500平方米，主要提供商业办公单位和活动空间，可容纳多达70家公司。另一座建筑则可设200个住宅单位。

改造计划还包括在整个园区内增设新的活动空间、运动设施、社交网络区域，以及更多餐饮店。

裕廊集团已在上个月为人工智能大楼的改造计划进行招标，不久后会陆续为住宿大楼和园内的翻新项目进行招标。

人工智能甘榜预计会在2028年完工，这将是本地首个集办公和生活空间于一体的创业社区。