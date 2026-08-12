马来亚银行研究调高扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）评级和目标价，认为造船业上行周期比原先预期更长，船价维持在高位，可继续支撑公司盈利。

马来亚银行研究星期二（8月11日）发布报告，把扬子江船业评级从“持有”调高至“买入”，目标价从原本的4.15元上调至5元。

报告指出，大型集装箱船询价重新增加，油轮和气体运输船需求也保持良好。扬子江船业2029年的船台档期几乎排满，公司有信心达到2026财年45亿美元（约57亿6000万新元）的新订单目标。

截至7月底，扬子江船业今年取得总共42艘船的19亿6000万美元新订单。集团未完成订单总额达224亿美元，共256艘船，交付期直到2030年。马来亚银行研究认为，订单规模将继续支撑公司未来几年的收入和盈利。

马来亚银行研究也把扬子江船业2026至2028财年净利预测上调12%至19%，并把2026财年至2028财年毛利率预测上调两个至四个百分点，至32%至34%。

该行指出，公司2026财年上半年核心造船毛利率达37.1％，高于去年同期的35.2％，主要受较高价格订单和较佳船型组合支撑。

马来亚银行研究也指出，扬子宏远新船厂已开始贡献收入，预计从2027年起可占集团造船收入和产能约20%。

此外，集团旗下YAMIC的气体运输船业务比重也在提高，已占其31亿美元订单总额约57%。

扬子江船业星期三闭市报4.72元，起0.06元或1.29%。