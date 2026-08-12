新的综合健保计划附加险规定今年4月1日实施以来，第二季共新增7万7000份附加险保单，显示新加坡人依旧看重全面的医疗保障，以应对长期医疗需求。

第二季的增数远高于今年第一季，也就是新规定生效前。当时约3万3000名新加坡居民，投保了综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）与IP附加险（IP rider）。

新加坡寿险协会（Life Insurance Association Singapore）星期三（8月12日）公布寿险领域2026上半年业务表现。第二季新增的综合健保计划和有关附加险的保费达5630万元，比首季增加28%，同比增幅更达75.4%。上半年新增保费约1亿元，同比增幅达66.5%。

医疗保险保障人数2026年上半年保持稳定，共300万人或七成新加坡居民在综合健保计划下获保障。

新加坡寿险协会执行董事陈伟杰接受《联合早报》访问时说：“国人对综合健保计划附加险的需求令人鼓舞，这也表明居民依然重视私人医疗保险计划所提供的额外补充保障。”

据他了解，自修订附加险框架推出以来，消费者一直在重新评估自己的医疗保障范围，根据自身医疗需求、可负担能力和财务状况做出决策。

为了遏制不断上涨的私人医疗和保险费用，我国从今年4月1日起实施新的综合健保计划附加险框架，包括附加险不再涵盖“最低自付额”，须承担的最低共同承担额顶限提高。

保险顾问公司Havend研创专业顾问萧翠娟受访时也说，保户仍然认为附加险有价值，因为这能为意料之外的大额医疗账单自付费用设下上限。

“自2022年推出癌症药物清单（Cancer Drug List）后，癌症药物治疗医保覆盖范围有所改变，使得附加险在弥补医保缺口方面变得更加重要。”

续保保费增加 更多客户主动重新评估需要

萧翠娟说，随着续保保费增加，更多客户主动要求重新评估需要，尤其是年长人士。

陈伟杰也指出，人们对健康保险重要性的认识和重视程度持续提高，他们会定期评估医疗需求和保障水平，以及新推出的综合健保计划附加险，可能带来新保障内容和保费调整，这些都可能是推动投保率上升的因素。

整体而言，寿险领域在上半年取得21.4%同比增长，新增加权总保费（Total Weighted Premium）达36亿3000元。

上半年保险业支付的人寿保单赔付额达11亿4000万元，同比增加11.1%。上半年个人与家庭获得的保险赔付和到期支付达106亿元。其中重病、死亡和永久残障的赔付，比去年上半年增加11.1%，达11亿4000万元。

个人医疗保单理赔的金额则达14亿5000万元，大部分依旧在综合健保计划和相关附加险下支付。比起第一季约7亿1200万元的赔付额，第二季的医疗保单赔付额增加了2280万元。

此外，在我国经济表现良好的背景下，上半年投保寿险的整体数量有所增加，而长期储蓄与财富累积的保单，例如投资联结保单（Investment-Linked Policies，简称ILP）和分红保单的投保率增加最多。

投资联结保单上半年新增加权保费同比增加24.2%至15亿9000万元，占总水平的44%。