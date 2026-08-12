房地产发展商华业集团（UOL）2026财年上半年集团净利同比增长23%，这主要受房地产开发业务和房地产投资收入上升所带动。上半年集团营收则同比下滑7%。

集团在星期三（8月12日）闭市后公布的上半年业绩报告显示，截至今年6月底，扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）为2亿5219万元，同比上升23%。

这主要得益于在上半年取得的1240万元归属股东公允价值收益（attributable fair value gain）及其他收益。

盈利情况相较于去年同期大有改善。集团在去年上半年仅取得100万元的归属股东的公允价值收益，并蒙受其他亏损。

今年上半年的每股盈利为29.8分，同比增加22.5%；每股净资产值为14.20元，高于去年底的13.92元。

集团整体营收受房地产开发收入减少的拖累，同比略微下滑7%至14亿3535万元。

房地产开发收入同比下降14%至6亿2880万元。部分原因是集团新项目是通过与其他发展商组成合资公司开发，例如PARKTOWN Residence和Skye at Holland。这两个新私宅项目分别在去年2月和10月开盘。这些项目所取得的收益并不计入营收，而是以集团在合资项目中的应占收益入账。

不过，集团从这些合资公司获得的净利份额，同比增加8370万元，进而推动公允价值和其他收益或亏损前的税前净利，同比增加5380万元。

另一个导致房地产开发收入减少的原因，是入账的松岩轩（Pinetree Hill）和华登嘉苑（Watten House）分阶段收入下跌，而且在去年10月获得临时入伙证的AMO Residence也停止带来贡献。

不过，房地产开发收入的部分跌幅，被傲杰嘉苑（Upperhouse@Orchard Boulevard）、Meyer Blue和在伦敦的The Sky Residences in London带来的收入所抵消。

除了开发新项目，集团也积极进行重新发展计划和资产提升，为现有建筑注入新活力。其中一个是重新发展部分滨海广场（Marina Square）的计划。

华业集团总裁粘为信星期三在线上业绩发布会上说，关于滨海广场的策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme）申请，预计会在今年第三季获得书面批准。

“滨海广场的三家酒店会继续营业。建筑的格局会有些更动，也会有增建的部分。我们在收到书面批准后会公布详情。”

在填补土地库存方面，集团对于政府日前放宽多项集体出售条例，表示欢迎。

华业集团首席企业与发展官陈薏雯说，放宽集售条例能增加具有集售潜能的房地产项目，可是这些措施显著提振集售市场的作用估计不大。

这是因为集售项目的保留价、重新发展潜能、重新发展项目可达成的售价等因素更为重要。此外，发展商还可选择竞标政府售地计划的地段。

集团早前收购了汤申景花园（Thomson View）并重新发展为Thomson Reserve。此外，集团也标得多实路（Dorset Road）和后港中路（Hougang Central）的政府地段。

华业集团股价星期三收报10.17元，涨2.42%。