丰益国际（Wilmar International）截至6月底的上半年集团净利，同比增加2.3％至6亿零890万美元（约7亿7900万新元）；核心净利则同比上扬9.9％至6亿4150万美元。

董事会建议在9月2日派发每股新元5分的中期股息，同比上扬25%。股票注册截止日期是8月21日。

丰益国际星期三（8月12日）闭市后发布最新业绩时指出，净利上扬主要得益于饲料与工业产品，以及食品业务板块的强劲表现。

集团上半年营收增长17.2%至386亿美元，这主要由于自去年12月起并入了印度商品公司AWL农业（AWL Agri Business Limited，简称AWL）的业绩。此外，这期间多数产品销售价格上涨也对营收增长提供进一步支持。

集团上半年每股盈利同比增加3.2%至9.8美分；每股净资产值增1.7%至3.56美元。

就各业务板块表现，食品板块上半年的税前盈利同比大增56%至3亿零460万美元，这主要来自去年12月起合并的AWL业务，以及今年第一季确认了脱售中国合资企业所取得的收益等。

饲料与工业产品的税前盈利也增55%至5亿9100万美元，这得益于该板块大部分业务的强劲提升。

种植与糖厂业务税前盈利下降32%，为1亿3770万美元，这主要是由于制糖业务受到糖价走低的影响而贡献减少，此外，集团在印度的制糖资产也出现2470万美元的减值损失。

丰益国际主席兼总裁郭孔丰说，尽管当前伊朗冲突引发的地缘政治不确定因素，导致大宗商品市场波动加剧，不过，集团业绩较2025年上半年有所改善，反映了管理层运营的内在实力和对业务战略的严格执行。

他说：“我们将继续专注于运营效率、审慎的资本管理及现金流创造，同时追求可持续增长，并为股东创造长期价值。”

除非出现不可预见的情况，他预计集团全年业绩将令人满意。

丰益国际星期三闭市报3.94元，下跌0.51%。