胜捷企业（Centurion）2026财年上半年净利同比下跌64%至2648万元。

公司将派发每股2分的中期股息，跟去年同期一样。

胜捷企业星期三（8月12日）公布截至6月底的上半年业绩时指出，集团投资的房地产在上半年出现了一笔3280万元的净公允价值损失，相比之下，去年同期的净公允价值损失为350万元。

上半年营收同比增长31%至1亿8494万元，这主要得益于新加坡新增运营床位、马来西亚Harum Megah项目组合，以及澳大利亚悉尼EPIISOD Macquarie Park项目的贡献。

集团上半年每股盈利为3.15分；每股净资产值为1.40元。

集团指出，税后净利下滑36%至5310万元，这主要是因为投资房地产的净公允价值下滑。不过，核心业务净利增长34%至8770万元，反映出集团旗下各业务板块的强劲运营表现。

就各业务板块表现，集团的特定用途工人宿舍（PBWA）营收增加32%至1亿4310万元，这主要来自Westlite Mandai项目整合、新加坡新增的运营床位，以及马来西亚Harum Megah资产组合贡献等。

在特定用途学生宿舍（PBSA）方面，营收同比上升31%至4060万元。因为在英国的学生宿舍入住率维持高水平，以及英国和澳大利亚的学生宿舍租金调升等。

胜捷企业股价星期三持平，报1.7元。