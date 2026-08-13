美国通货膨胀率放缓，进一步缓解美联储加息的压力。美国三大股指星期三（8月12日）涨跌互见，由科技股领涨。

纳斯达克指数上涨0.54%至2万6588.49点，标普500指数上涨0.26%至7748.50点，道琼斯工业指数则微跌0.04%至5万3770.27点。

新加坡海峡时报指数星期三收报5720.75点，下跌0.58%或33.42点。

以下是星期四（13日）可关注的股票：

1）新科工程（ST Engineering）2026年上半年净利同比增加27.1%至5亿1210万元；营收同比上涨11.1%至65亿7300万元，主要因为三大业务板块都实现全面增长。

截至今年上半年，新科工程持有订单金额总计高达357亿元，约57亿元的订单预计在今年剩余月份内交付。上半年新增合同金额合计约76亿元。

董事会建议第二季派发每股5分的中期股息，高于上一年同期的每股4分。

新科工程股价星期三闭市上涨0.78%至10.28元。

2）胜科工业（Sembcorp Industries）2026年上半年净利同比大跌72%至1亿5000万元，营业额同比增长28%至37亿7100万元。

集团指出，净利下滑主要受收购澳大利亚能源公司Alinta Energy产生的1亿5500万元一次性交易成本影响，有关收购已在6月完成。

集团宣布派发每股11分的中期股息，高于去年同期的9分，派息日为9月4日。

胜科工业股价星期三收报5.72元，上涨1.06%。

3）房地产发展板块表现强劲，以及酒店领域扭亏为盈，城市发展（CDL）今年上半年税前盈利同比大增188.6%至4亿零380万元。董事会建议派发每股6分的中期股息。

扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比飙涨230.7%至3亿元零160万元。业绩增长主要得益于房地产开发业务表现强劲，其中位于武吉巴督的执行共管公寓项目昱丰嘉园（Lumina Grand）已全部售罄。

城市发展股价星期三收于7.86元，上涨0.51%。

4）凯德投资（CapitaLand Investment）上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长14%至3亿2700万元，主要由上市和私募基金管理收费收入强劲增长带动。集团没有派发股息，与去年同期一样。

集团说，未来将通过收购、投资组合优化和资本市场活动扩大房地产投资信托业务，同时继续开发不同资产类别和市场的新上市投资工具。私募基金方面，将重点发展商业房地产、住宅、自助仓储和信贷策略。

凯德投资股价星期三涨0.37%至2.73元。

5）星和（Starhub）今年上半年净利达2亿5810万元，比去年同期的5190万元大增397%。这归功于在今年4月终止涉及本地网安公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）的汇总转让权利（Aggregate Assigned Rights）所产生的单次收益。总营收同比下滑14%至9亿6970万元。

集团宣布派发每股3分的中期股息，同时重申股息展望，即全年每普通股股息为6分。

星和股价星期三收报1.08元，下跌0.92%。

6）Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）2026财年上半年可派发收入同比上扬0.3%至3690万欧元（约5443万新元）；每单位派息同比增长1.4%至6.642欧分。

截至今年6月底，信托的总营收下降2.2%至1亿零510万欧元，净房地产收入（Net Property Income）同比下降2.3%至6540万欧元。信托管理人说，净房地产收入下降主要是此前优化投资组合而出售资产。

信托股价星期三闭市下跌0.64%至1.55欧元。

7）美国汉普郡联合房产信托（United Hampshire US REIT）2026年上半年的净房地产收入上升6.4%至2550万美元（约3263万新元）；可派发收入同比增长5.8%，达到1370万美元，带动每单位派息增长3.4%至2.16美分。

信托股价星期三闭市上涨0.94%，报0.535美元。

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