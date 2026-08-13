胜科工业（Sembcorp Industries）2026年上半年净利同比下滑72%至1亿5000万元，营业额同比增长28%至37亿7100万元。

净利下滑主要受收购澳大利亚能源公司Alinta Energy相关的1亿5500万元一次性交易成本影响，有关收购已在6月完成。

胜科工业星期四（8月13日）开市前发布上半年业绩，同时宣布派发每股11分的中期股息，高于去年同期的9分，派息日为9月4日。

若剔除特别项目、延期付款票据相关的汇兑影响，以及能源衍生品公允价值变动，集团上半年的基本净利达3亿6900万元，同比减少25%。

按财年形式上（pro forma basis）计算，假设Alinta收购交易在今年1月1日完成，胜科工业上半年的基本净利将达到5亿5800万元。

天然气及相关服务业务的净利下滑至2亿8500万元，主要因为英国市场流失客户导致收入减少，以及新加坡市场的发电价差收窄。

不过，集团说，新加坡市场的合约业务能支撑上述板块的收益，其中80%的合约已锁定五年及以上的期限。

可再生能源业务的净利从去年上半年的1亿3200万元，降至今年上半年的6900万元。中国市场持续存在限电问题、增值税退税政策取消，以及市场化定价机制过渡都对板块的业绩造成压力。

综合城市解决方案业务的基本净利达6200万元，比去年同期的7400万元少，主要是因为子公司SembEnviro出售后不再贡献收入。此外，集团在越南新增六个工业园区项目，并扩大现成设施的业务规模。

集团总裁黄锦贤说：“作为一家综合能源企业，我们具备良好优势，能够把握数据中心和人工智能相关基础设施所带来的结构性需求增长。”

展望下半年，管理层预计下半年的业绩会更强劲，主要得益于Alinta的贡献、天然气及相关服务业务的盈利改善，以及综合城市解决方案业务土地销售额的增长。

尽管可再生能源业务料面临季节性因素和电价相关的不利影响，但新增装机容量带来的贡献有望抵消部分影响。

考虑到业务组合多元化以及不断增长的经常性现金流，集团预计2026年下半年的净利将超过上半年。