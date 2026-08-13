胜科工业（Sembcorp Industries）2026年上半年净利同比下滑72%至1亿5000万元，营业额同比增长28%至37亿7100万元。

净利下滑主要受收购澳大利亚能源公司Alinta Energy相关的1亿5500万元一次性交易成本影响，有关收购已在6月完成。

胜科工业星期四（8月13日）开市前发布上半年业绩，同时宣布派发每股11分的中期股息，高于去年同期的9分，派息日为9月4日。

若剔除特别项目、延期付款票据相关的汇兑影响，以及能源衍生品公允价值变动，集团上半年的基本净利达3亿6900万元，同比减少25%。

按财年形式上（pro forma basis）计算，假设Alinta收购交易在今年1月1日完成，胜科工业上半年的基本净利将达到5亿5800万元。

延伸阅读

胜科工业收购亚狮达旗下能源公司Aster Power 20%股权
胜科工业收购亚狮达旗下能源公司Aster Power 20%股权
胜科工业参与阿布扎比塔维勒独立发电项目 预计2029年投运
胜科工业参与阿布扎比塔维勒独立发电项目 预计2029年投运

天然气及相关服务业务的净利下滑至2亿8500万元，主要因为英国市场流失客户导致收入减少，以及新加坡市场的发电价差收窄。

不过，集团说，新加坡市场的合约业务能支撑上述板块的收益，其中80%的合约已锁定五年及以上的期限。

可再生能源业务的净利从去年上半年的1亿3200万元，降至今年上半年的6900万元。中国市场持续存在限电问题、增值税退税政策取消，以及市场化定价机制过渡都对板块的业绩造成压力。

综合城市解决方案业务的基本净利达6200万元，比去年同期的7400万元少，主要是因为子公司SembEnviro出售后不再贡献收入。此外，集团在越南新增六个工业园区项目，并扩大现成设施的业务规模。

集团总裁黄锦贤说：“作为一家综合能源企业，我们具备良好优势，能够把握数据中心人工智能相关基础设施所带来的结构性需求增长。”

展望下半年，管理层预计下半年的业绩会更强劲，主要得益于Alinta的贡献、天然气及相关服务业务的盈利改善，以及综合城市解决方案业务土地销售额的增长。

尽管可再生能源业务料面临季节性因素和电价相关的不利影响，但新增装机容量带来的贡献有望抵消部分影响。

考虑到业务组合多元化以及不断增长的经常性现金流，集团预计2026年下半年的净利将超过上半年。