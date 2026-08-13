房地产发展板块表现强劲，加上酒店领域扭亏为盈，城市发展（City Developments）今年上半年税前盈利为4亿零380万元，同比大增188.6%。

它扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比飙涨230.7%至3亿元零160万元。每股盈利从去年同期的9.7分增至32.6分。

城市发展星期四（8月13日）开市前公布截至今年6月底的上半年业绩。董事会建议派发每股6分的中期股息，除息日为8月20日，并于9月4日支付。

集团上半年营收同比增加61.1%，至27亿1960万元。业绩增长主要得益于房地产开发业务表现强劲。其中，位于武吉巴督的执行共管公寓（EC）项目昱丰嘉园（Lumina Grand）已全部售罄。

昱丰嘉园是于2024年推出的。这个项目开盘首个周末，卖出512个单位中的53%，每平方英尺平均售价1464元。

此外，中央商业区永久地契私宅项目铂海峰（Newport Residences）、兀兰区私宅景林嘉园（Norwood Grand）和合乐路（Havelock Road）的誉岭峰（Union Square Residences）项目，也推动增长。

酒店运营板块扭亏为盈，从去年同期的税前亏损8440万元，转为盈利4200万元，主要得益于收入增长和新元升值带来的净汇兑收益。

城市发展说，它去年12月收购位于伦敦肯辛顿高街的假日酒店（Holiday Inn），进一步提升这个板块的业绩。这家酒店的入住率达96%。

投资性房地产板块的收入则增长3.2%，主要得益于英国商业地产、普吉岛江西冷（Jungceylon）购物中心，以及日本和英国住宅业务的贡献增加。

城市发展星期三（12日）闭市报7.86元，上涨0.51%。