本地发展商城市发展（City Developments）公布强劲业绩后，星期四（8月13日）开市股价扬升，一度最高去到8.62元，跳涨9.67%。

截至星期四上午9时30分，城市发展股价报8.53元，涨8.52%。

城市发展星期四开市前公布的截至今年6月底的上半年业绩显示，扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比飙涨230.7％至3亿元零160万元。每股盈利从去年同期的9.7分增至32.6分。

除了房地产发展领域收入增加外，公司的酒店业务部门也扭亏为盈，从去年同期的税前亏损8440万元，转为盈利4200万元。

公司的董事部宣布派发每股6分的中期股息，较去年同期翻了一倍。

城市发展执行主席郭令明指出，这一强劲的业绩增长，充分展现公司的多元化投资组合实力。

城市发展早前说正推进资产组合重整，并进行一项策略检讨。总裁郭益智指出，检讨结果将很快公布。

“我们的战略评估结果仍按计划于2026年9月底公布，并将清晰阐述我们下一阶段价值创造的未来战略方向、资本配置框架和实施路线图。”