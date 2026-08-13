胜科工业（Sembcorp Industries）星期四（8月13日）发布的上半年业绩表现转弱，股价在早盘一度下跌3.67%。

截至星期四早上9时50分，胜科工业股价报5.55元，跌幅收窄至2.97%。

胜科工业开市前公布截至今年6月底的上半年业绩。受收购澳大利亚能源公司Alinta Energy相关的1亿5500万元一次性交易成本影响，上半年净利同比大跌72%至1亿5000万元。

若剔除特别项目、延期付款票据相关的汇兑影响，以及能源衍生品公允价值变动，集团上半年的基本净利达3亿6900万元，同比减少25%。

按财年形式上（pro forma basis）计算，假设Alinta收购交易在今年1月1日完成，胜科工业上半年的基础净利将达到5亿5800万元。

尽管净利下跌，集团仍宣布派发每股11分的中期股息，比去年同期的9分来得高，派息日为9月4日。

集团总裁黄锦贤说，更高的股息反映集团对未来业绩的信心，以及集团致力为股东提供可持续回报的承诺。

管理层预计下半年的业绩会更强劲，主要得益于Alinta的贡献、天然气及相关服务业务的盈利改善，以及综合城市解决方案业务土地销售额的增长。

集团指出，虽然可再生能源业务料面临季节性因素和电价相关的不利影响，但新增装机容量带来的贡献有望抵消部分影响。